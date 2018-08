El Pleno de Camargo rechaza una modificación de crédito para subir el sueldo a los funcionarios DM El incremento salarial que propone el equipo de gobierno está vinculado a otras dotaciones presupuestarias que la oposición no comparte MARÍA CAUSO Camargo Martes, 28 agosto 2018, 08:02

El Ayuntamiento de Camargo celebró ayer un pleno ordinario en el que se rechazó la propuesta de llevar a cabo una modificación de crédito para atender los incrementos salariales del personal municipal que exige la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, así como otras dotaciones a varias partidas del Presupuesto.

En concreto, las cantidades principales eran los 102.248 euros a retribuciones de funcionarios, así como los 210.000 euros de crédito extraordinario para la puesta en marcha de diversas actuaciones en las juntas vecinales. El resto de suplementos serían destinados a diversos fines, entre los que destacan 60.000 euros para seguros municipales, 35.000 para la promoción cultural y 70.000 euros para festejos populares.

El voto en contra del PP y del concejal no adscrito, Marcelo Campos, y las dos abstenciones de IU echaron para atrás una modificación en la que todos los grupos estuvieron de acuerdo en aumentar la partida destinar a incrementar el sueldo de los funcionarios un 1%. No obstante, el principal inconveniente de la oposición para aprobar esta medida ha sido que ésta se ha presentado «en un pack» junto con otros suplementos que los diferentes grupos municipales no comparten» como, por ejemplo, el «altísimo gasto» en la partida de festejos.

El portavoz popular, Diego Movellán, criticó que la «prioridad» del equipo de gobierno sean los «festejos» cuando «tenemos un parque de bomberos con personal insuficiente y una policía mal pagada» y aseguró que el bipartito ha pasado de ser «inútil en la gestión a impotente en la gestión».

El portavoz de IU, Jorge Crespo, reiteró que no comparte «la dotación de cultura en general y de festejos en particular», mientras que Campos aseguró que él no aprobaría ninguna modificación «en pack».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Héctor Lavín, advirtió que las cantidades de esta modificación se extraerían de la partida del fondo de contingencias de las cuentas de 2018 y de una parte de la partida destinada a los proyectos de inversión del Gobierno de Cantabria.

Por otro lado, la sesión plenaria aprobó con el voto a favor de toda la Corporación la integración del municipio a la Red de Apoyo a las Personas y Familias en Situación de emergencia social de la Comunidad Autónoma de Cantabria.