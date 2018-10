«Tenemos que quitar la vergüenza a hablar inglés» Sonia Antolín. / DM . Camargo Sonia Antolín | Profesora de inglés y abogada MARÍA CAUSO Muriedas Miércoles, 17 octubre 2018, 07:53

La nueva edición de la Escuela de Igualdad contará con un taller de inglés titulado 'Basic conversation in English'. Su coordinadora, Sonia Antolín, explica que este curso está destinado a personas que por edad, medios económicos o situación social en su juventud no pudieron acceder en condiciones de igualdad al estudio de este idioma

-¿Cómo surgió hacer este curso dentro de la Escuela de Igualdad?

-Ya había trabajado con el Ayuntamiento en otros asuntos y programas y ellos se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme esta posibilidad.

-¿Cuál es su filosofía en la enseñanza del inglés?

-Lo principal es quitar esa vergüenza típica que tenemos los españoles a hablar en otro idioma. No hay nada peor que el miedo para todo en la vida porque te impide hacer muchas cosas. Por tanto, en mi opinión, es primordial tener profesores bilingües o nativos porque, al ser su idioma, a la gente le da menos corte. El objetivo es que los alumnos se sientan cómodos hablando inglés y se puedan ir de viaje, ver a sus hijos en Inglaterra o ver una película y enterarse de lo que dicen.

-¿Para qué sirve el inglés hoy en día?

-A día de hoy, el inglés es básico. Es necesario para ser independiente. Para poder viajar sin necesidad de ir en grupo y para buscarte la vida, en general. Yo conozco a gente que ha rechazado una buena oferta de irse a Londres a pasar un fin de semana por el miedo a no entenderse con la gente. Es triste.

-¿Cuándo comienzan las clases en la Escuela de Igualdad?

-Tenemos que hacer grupos de quince personas y acabo de terminar ya un grupo. Espero que en dos semanas empiecen las clases. Son bloques de 25 horas y serán clases de hora y media de duración, una vez a la semana. Las clases se darán en el Centro Cultural de Estaños, en Muriedas.

-¿Todavía hay plazas libres?

-Sí, y para más niveles que el básico. Si hay alguien interesado me puede contactar en el teléfono 673-211 083.

-¿A quién va dirigido el taller?

-A nadie en concreto. Yo creo que la igualdad es eso. Me da igual que sea una persona joven, que no tenga trabajo, que tenga setenta años. Estas clases de inglés están abiertas a todo el mundo y a cualquier nivel. Lo esencial es tener ganas de hablar y aprender el idioma.

-Antes has hablado de la vergüenza al hablar inglés, ¿cómo motivas a alguien para quitarla?

-En los adultos hay mucha vergüenza a hablar inglés. Yo les intento motivar con juegos o con dinámicas. A veces basta con empezar una conversación típica de cómo te llamas o dónde vives y luego te vas soltando. Tiene mucho que ver la destreza y la experiencia de profesor para poder sacar la vergüenza de las personas porque no es nada fácil.

-¿Está de acuerdo en la afirmación que dice que los españoles no sabemos inglés?

-Totalmente. El nivel aquí es bajísimo. Probablemente seamos de los peores de Europa. Eso se debe a que, en el resto de países, a pesar de tener su propio idioma, ven la televisión, las series y las películas en inglés. Eso en España no pasa. Yo, por ejemplo, animo a los padres a que les pongan a los niños dibujos animados en inglés. Se sorprenderían de lo que los niños aprenden por ellos mismos.

-¿De donde viene su historia con el inglés?

-Mi padre era profesor de inglés en el colegio Pedro Velarde cuando no era obligatorio. Me acuerdo que era una clase extraescolar que pagaba el AMPA. Siempre me machacó con el idioma y se me dio bien. Cuando acabé la selectividad, con 18 años, me fui a Londres y no volví. Mi vida esta allí, tengo muchos amigos y me encanta el país, sobre todo, su humor. Trabajo de abogada aunque vengo a menudo a Maliaño porque tengo también una academia.

-¿Qué nos puede contar sobre su academia?

-Se llama 'Absolute English' y está en Maliaño. Es una academia abierta a todo el mundo desde los tres años en adelante. No hay límite. Las clases se basan en actividades interactivas en las que el alumno es el completo protagonista. Nuestra metodología es divertida, dinámica y didáctica, no seguimos libros específicos, ni hacemos repeticiones mecánicas de ejercicios. Nos basamos en la práctica real del idioma.