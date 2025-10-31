El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos operarios realizan la limpieza de aceras en una calle de Maliaño. Alberto G. Ibañez

Seis empresas pujan por el contrato de limpieza de Camargo

La licitación del servicio, en 11 millones de euros, incluye mejoras como una ampliación de la plantilla y el aumento de la frecuencia de la limpieza en los ocho pueblos del municipio

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Camargo

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:01

Comenta

Un total de seis empresas pujan por quedarse con el contrato de limpieza viaria en Camargo. Una licitación que asciende a una cantidad importante -11 ... millones de euros- y que prevé una ampliación de plantilla de hasta 27 trabajadores, además de la incorporación de nueva maquinaria. Entre las novedades del servicio, destaca un aumento de la frecuencia de la limpieza en los ocho pueblos del municipio que pasará a ser semanal, cuando antes se hacía cada dos o tres meses.

