Seis empresas pujan por el contrato de limpieza de Camargo

Un total de seis empresas pujan por quedarse con el contrato de limpieza viaria en Camargo. Una licitación que asciende a una cantidad importante -11 ... millones de euros- y que prevé una ampliación de plantilla de hasta 27 trabajadores, además de la incorporación de nueva maquinaria. Entre las novedades del servicio, destaca un aumento de la frecuencia de la limpieza en los ocho pueblos del municipio que pasará a ser semanal, cuando antes se hacía cada dos o tres meses.

Así, las firmas que pelearán por el millonario contrato serán Valoriza Servicios Mediambientales,Talher, Ansareo Servicios Integrales, Urbaser, Prezero España y Ascan Servicios Urbanos. «Seis empresas que aspiran a ser la que finalmente devuelva a Camargo la calidad en el servicio de limpieza que siempre debió tener» ha aseverado el alcalde, Diego Movellán, tras haber concluido el periodo de presentación de propuestas.

El regidor ha detallado que, con este avance en el proceso administrativo, se acortan los plazos de adjudicación de lo que define como un «megacontrato» de 11 millones de euros y cinco años de vigencia. Al respecto, Movellán ha destacado que esto supone, en la práctica, una ampliación de la plantilla dedicada a limpiar las calles (hasta 27 operarios), más una inversión en maquinaria valorada en un millón de euros y que redundará en la mejora de la prestación.

El regidor también ha explicado que la inversión supone un incremento del 120% respecto al gasto anual actual que el municipio abona en materia de limpieza viaria.

Frecuencia de limpieza diaria

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, con el nuevo contrato la limpieza en cada uno de los ocho pueblos pasará de hacerse cada dos o tres meses a cada semana. Las zonas con mayor tránsito como Maria Blanchard o Cros se limpiarán a diaria.

Además, los vecinos verán en las calles nueva maquinaria como barredoras, fregadoras, furgones hidrolimpiadores, carritos de aspiración, sopladoras eléctricas y tractores desbrozadores.

También destacan que esta mejora se notará mucho «en las condiciones laborales garantizadas para los empleados del servicio, conforme al preacuerdo y el convenio vigente».

El nuevo contrato contempla mejoras en la atención ciudadana, con la implantación de un teléfono 24 horas, informes periódicos y mejoras en la recogida de enseres, limpieza de sumideros y dispositivos especiales en épocas de caída de la hoja o tras eventos multitudinarios.