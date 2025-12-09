Los alumnos del centro y sur de Cantabria pugnarán por saber quién sabe más de la UE La ADT Campoo Los Valles organiza una iniciativa que contará con la participación de seis colegios de Primaria de toda la comarca

Nacho Cavia Reinosa Martes, 9 de diciembre 2025, 14:57

El salón de actos del IES Montesclaros de Reinosa acogerá el próximo jueves la segunda edición del concurso '¿Qué sabes de la Unión Europea?', iniciativa de la Asociación de Desarrollo Territorial Campoo Los Valles a través de su Punto de Información Europeo que cuenta con la participación de seis centros educativos de la comarca, desde el valle de Iguña a Valderredible.

Subvencionada por la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, la actividad se marca como objetivo «fomentar el sentimiento de pertenencia a la UE» en las comunidades educativas, «crear una necesidad de información y formación a través de la educación y la divulgación».

Los centros de Educación Primaria que participan son el colegio Casimiro Sainz de Matamorosa (Campoo de Enmedio), el Leonardo Torres Quevedo de La Serna (Arenas de Iguña), el Rodríguez de Celis de Paracuelles (Hermandad de Campoo de Suso), el Valdeolea de Mataporquera (Valdeolea), el Virgen de la Velilla de Polientes (Valderredible) y el Colegio Antares de Reinosa.

Todos competirán en rondas eliminatorias con equipos constituidos por cuatro alumnos y alumnas respondiendo a preguntas sobre la Unión Europea: historia, valores, derechos, símbolos comunes o curiosidades, entre otros temas.

Dos rondas de preguntas

La segunda edición del concurso se divide en dos categorías, una para los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria y la otra para cuarto, quinto y sexto. En ambas categorías habrá dos rondas de preguntas, cinco en la primera categoría y diez en la segunda. Los que resulten ganadores de ambas disputarán las semifinales y la final.

En cada una de las categorías habrá premios en metálico para todos los centros, consistentes en 600 euros para el ganador y 300 euros para el primer finalista, así como 100 euros para el resto de cada uno de los equipos participantes, dinero que se destinará a la compra de material escolar, equipos informáticos o a cualquier necesidad material o de otra índole para el centro escolar.