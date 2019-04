Aprendiendo a cuidar a los demás Una de las clases prácticas del Taller de Empleo. / D. Pedriza El Ayuntamiento de Reinosa ha puesto en marcha un taller de empleo de Atención Sociosanitara para Personas Dependientes en Instituciones Sociales BLANCA CARBONELL Santander Domingo, 7 abril 2019, 08:21

El pasado uno de marzo comenzó un nuevo programa de formación para el empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Reinosa.

Se trata de un taller de empleo dirigido a parados mayores de treinta años. Este módulo tiene una capacidad de quince alumnos trabajadores que están estudiando la especialidad de 'Atención Sociosanitara para Personas Dependientes en Instituciones Sociales'.

Esta iniciativa cuenta con una subvención de 120.208 euros, financiada por el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Empleo y el Fondo Social Europeo. La aportación municipal asciende a 20.098 euros.

La duración de este proyecto es de seis meses, y como debe combinar formación teórica y práctica el Consistorio ha llegado un acuerdo con la Fundación Residencia San Francisco. Los alumnos trabajadores percibirán un salario consistente en el 100 % del Salario Mínimo Interprofesional. Para poner en marcha este taller de empleo el Ayuntamiento ha contratado a un director, un docente y un administrativo.

María José Martín es la formadora de esta iniciativa. Explica que principalmente entre sus quince alumnos destacan tres perfiles básicos; amas de casa cuyos hijos ya han crecido por lo que disponen de tiempo libre, por lo que se plantean tener ahora un futuro profesional; personas procedentes de otros sectores como autónomos, administrativos o profesionales de la hostelería; y personas que ya trabajaban en el cuidado a personas dependientes, aunque en su domicilio. Comenta la formadora que en este último caso, «esta oferta formativa les ofrece la oportunidad de dar un paso más en el trabajo que ya realizaban, de cuidar a personas con los mismos perfiles, con el mismo cariño pero con un horario, una estabilidad y un reconocimiento que es distinto».

La formación será complementada con prácticas en la Residencia San Francisco

La formación de este tipo de iniciativas es teórico práctica, y añade María José Martín que, «colaborativa», dado que entre los objetivos está el que todos los alumnos aprendan de todos.

Su formación se completará además con un curso de treinta horas de primeros auxilios y con la obtención del carnet de manipulador de alimentos.

La formación terminará el 31 de agosto y María José Martín se marca como objetivo el que, «puedan estar trabajando antes de que acabe el año. Se dan una serie de circunstancias que son buenas para conseguirlo y además todos los alumnos tienen ya un aprendizaje porque el que no ha estado trabajando ha estado al cuidado de familiares».

Ana Belén Arnáiz, trabajaba en el sector de la hostelería. Cuenta que le gustaba su trabajo, pero al quedarse en paro por el cierre de la empresa en que trabajaba decidió explorar otras alternativas laborales. «Esta me pareció una opción muy buena para gente de mi edad. Es una salida. No tengo experiencia pero me está gustando mucho», explica la alumna. En cuanto a la valoración que hace del tiempo de formación que lleva, explica que, «no sabía nada sobre este asunto, pero tengo mucha colaboración por parte de mis compañeros y de la profesora, y eso siempre es algo muy positivo». Sobre su futuro comenta que, «me gustaría incorporarme al mercado laboral en este campo. Lo primero es el trabajo, eso está claro, pero tengo muchísimas ganas de empezar las prácticas. Creo que se me dará bien porque siempre me ha gustado la gente y tengo una sensación muy buena».

María Luisa Amor decidió interrumpir su vida laboral para se madre. Ahora que ya son mayores explica que, «veo que este taller es una oportunidad para encontrar empleo. Es un sector que me gusta por el trato con la gente y porque aprendes».

Los quince alumnos trabajadores recibirán el 100% del salario mínimo interprofesional

Beatriz de la Pinta es una de las aventajadas de la clase puesto que ya ha trabajado en una empresa de ayuda a domicilio. Por esa razón, conoce algunos aspectos del trabajo que desempeñará como cambios posturales, acompañamiento, paseos, etcétera. Explica que, «este taller de empleo me ha interesado porque te da una titulación que te permite trabajar dentro de residencias, que hasta ahora no podía por no tener el título». Destaca la alumna que, «La experiencia es muy buena porque hay muy buen equipo. Cada uno venimos con un tipo de experiencia diferente y yo creo que el ponerlo en común ayuda muchísimo».

Escuela taller en abril

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha en el mes de abril una escuela taller, con dos especialidades, a través de la cual recibirán formación treinta alumnos, demandantes de empleo y menores de treinta años. Para ello también recibirá una subvención del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Empleo y el Fondo Social Europeo, en este caso de 337.862 euros. La aportación municipal en este caso ascenderá a 40.985 euros.

Las dos especialidades que ofrece este año son 'Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería', rama que ya puso en marcha el Consistorio el pasado año pero en el formato de taller de empleo, y 'Confección y Publicación de Páginas Web'.

La duración de esta iniciativa formativa será de un año. Durante los seis primeros meses los alumnos recibirán formación teórica y percibirán una beca de nueve euros por día lectivo. Después se formalizará un contrato laboral con el Ayuntamiento de Reinosa por el cual, lo seis últimos meses realizarán funciones para el Consistorio para complementar de forma práctica su formación.