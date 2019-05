Combat Sambo Alejandro García: «Ser campeón de España era para mí el objetivo» Alejandro García. / Blanca Carbonell Alejandro García, disputará el Campeonato de Europa de Combat Sambo, tras proclamarse campeón de España de esta modalidad BLANCA CARBONELL Reinosa Viernes, 3 mayo 2019, 08:15

El deportista del Club de Lucha Esparta, Alejandro García, se proclamó en marzo campeón de España de Combat Sambo, todo un logro que ahora le lleva a preparar el Campeonato de Europa que se disputará del 16 al 20 de mayo en Gijón

-¿Qué ha supuesto para usted el proclamarse Campeón de España de Combat Sambo?

-Hace dos años gané un bronce en Sambo, el año pasado logré plata en Sambo y en Combat Sambo, y este año he conseguido el oro en Combat Sambo. En Sambo no conseguí hacer medalla. Me había centrado desde el año pasado sobre todo en el Combat Sambo porque, a parte de que es una modalidad que trabajamos mucho en el club, vi que tenía más posibilidades que en ninguna otra. El año pasado se me quedó la espina de lograr ganar en la final, con muchas ganas de lograr el oro. Ser campeón de España era para mí un objetivo necesario, si no era este año, cuando fuera, pero tenía que conseguirlo.

«La gente de fuera sabe que un chico que llegue del Club Esparta tiene ya cierto nivel»

-¿Cómo fue la competición?

-Esta competición es por eliminatoria. Conseguí luchar en la final contra Manuel Mariscal, que fue el primer campeón de España de esta modalidad, el año pasado logró un bronce. Este año consiguió también el bronce en Sambo. En Combat Sambo fuimos a la Copa de Europa y él logró una plata. Es un rival con muchísima experiencia, internacional, nacional y en muchas modalidades.

-¿Ha nacido ahí una rivalidad?

-No, porque nos llevamos muy bien. Aunque tuvimos un combate duro y muy intenso, tenemos muy buena relación. Pero bueno, sí que es verdad, que en competición es un rival directo casi siempre.

-¿Cómo ha sido el camino hasta lograr convertirse en Campeón de España?

-La verdad es que este año ha sido bastante duro en cuanto a los entrenamientos. He tenido varias lesiones, todas fortuitas, no causadas por el entrenamiento. Cuando ves que encuentras piedras en el camino cuesta más. A veces te planteas si merece la pena, dado que no produce ningún tipo de remuneración. Hay días que son duros. Tenía el objetivo claro del Campeonato de España. Al de Grappling no pude ir por una lesión que tuve en la costilla. Sí que participé el año pasado en la Copa de Europa, lo que me proporcionó bastante solidez mental a la hora de competir. Cuando ya te enfrentas a rivales que sabes que son los mejores de un país puntero en este deporte, te tomas las cosas de otra manera.

-¿Qué suponen estas victorias para el Club de Lucha Esparta?

-Este año nos llevamos un poco de sorpresa, sobre todo por Antonio Fuarros, que ya ha sido dos veces campeón de España de MMA y una de Combat Sambo. Este año iba a por el título pero se trajo la plata. El chico que le ganó nos dijo que ya nos conocía y que había estado viendo vídeos y estudiando a Antonio porque sabía que iba a ser el rival a batir. Esto nos trasmite la idea de que la gente ya fuera nos tiene en consideración. Nos dicen que hacemos un buen trabajo y saben que un chico que llegue del Club Esparta tiene ya cierto nivel y que es un rival a tener en cuenta.

-Será el primer cántabro que compita en un Europeo de Combat Sambo. ¿Qué supone eso para usted?

-Para mí es un honor. La primera medalla de Sambo que ganó un cántabro fue el bronce que logré en el Campeonato de España de 2017. Ir ahora a un Europeo para mí es increíble. Más no puedo pedir. Es un deporte que no es olímpico de momento, así que un Campeonato de Europa o un Campeonato del Mundo es el mayor logro que puedes conseguir. Solo el hecho de estar allí, y más siendo de un club pequeño, es todo lo que se puede pedir.

-¿Cómo se está preparando?

-Es del 16 al 20 de mayo en Gijón. Descansé una semana después del Campeonato de España. Ahora entreno todos los días, a veces dos veces.

-El entrenador del combinado nacional para el Europeo, es Tomás Ramos, su entrenador en el Club de Lucha Esparta. ¿Es una ventaja?

-Es una ventaja porque a él se le ha elegido porque saben que tiene muy buenos conocimientos para guíar a la gente en esa modalidad. Yo en él confío plenamente porque sé que lo que sabe lo ha trabajado mucho.