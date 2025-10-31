El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio en Matamorosa. CAVIA

Campoo de Enmedio aprueba un Presupuesto de casi tres millones de euros para 2026

El documento registra un incremento del 13.5%, respecto al antarior y plantea la construcción del campo de fútbol, la primera fase de la concentración parcelaria o la modernización de las redes de agua

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:31

Comenta

La Corporación de Campoo de Enmedio ha madrugado para aprobar el Presupuesto municipal para 2026, con un incremento del 13,5%, la aprobación del PRC ... y la única abstención del PSOE. El alcalde popular, Pedro Manuel Martínez García, ha calificado las cuentas como «un Presupuesto solvente, transparente y equilibrado, que cumple con todos los requisitos legales y que proyecta una imagen de municipio serio, responsable y confiable», además de mantener «la deuda a cero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

