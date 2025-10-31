Campoo de Enmedio aprueba un Presupuesto de casi tres millones de euros para 2026

La Corporación de Campoo de Enmedio ha madrugado para aprobar el Presupuesto municipal para 2026, con un incremento del 13,5%, la aprobación del PRC ... y la única abstención del PSOE. El alcalde popular, Pedro Manuel Martínez García, ha calificado las cuentas como «un Presupuesto solvente, transparente y equilibrado, que cumple con todos los requisitos legales y que proyecta una imagen de municipio serio, responsable y confiable», además de mantener «la deuda a cero».

Fue más allá al asegurar que ese documento «permitirá seguir construyendo el municipio que queremos, sólido, moderno, equilibrado y con futuro». También ha explicado que «esta situación de estabilidad permite multiplicar la capacidad de inversión» y «gracias al respaldo y la colaboración del Gobierno autonómico, con recursos bien gestionados y una estrategia bien planificada y definida, Campoo de Enmedio acometerá proyectos que hace unos años parecían imposibles, como la construcción del campo de fútbol, la primera fase de la Concentración Parcelaria, nuevas infraestructuras largamente demandadas por los vecinos, mejoras en equipamientos públicos o la modernización de las redes de agua».

Incremento del Presupuesto

El Presupuesto crece un 13,5 % respecto a 2025, hasta alcanzar una cifra cercana a los tres millones de euros, con disminución en la recaudación de impuestos directos y la anotación de nuevos ingresos procedentes de transferencias del exterior. También se incrementa considerablemente la recaudación por la Tasa de Basura, al adecuarse a la normativa estatal.

Los ejes del presupuesto, según ha defendido la edil de Hacienda, Eva Cueva, «pasan por el mantenimiento y adecuación de los servicios públicos esenciales, mejorando la calidad y la atención al vecino; el impulso de la inversión en obras que mejoran la vida cotidiana y atraigan a nuevos vecinos; y apostar por la sostenibilidad y el orden en un crecimiento eficiente, ordenado y respetuoso». Todo ello, ha dicho, «sin endeudarnos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera, destinando cada euro a proyectos útiles, visibles y necesarios».

Para terminar ha incidido en que el Presupuesto «consolida la senda de crecimiento de Campoo de Enmedio, mantiene a cero su endeudamiento, refuerza servicios de calidad y garantiza la atención a los vecinos y al tejido social del municipio».