Campoo de Enmedio deja la Mancomunidad Alto Ebro de Servicios Sociales porque le resulta caro

Uno de los encuentros del alcalde con la consejera, a la que adelantó su salida de la mancomunidad.

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Martes, 4 de noviembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio abandonará el 1 de enero de 2026 la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro, una «separación voluntaria», según se señala el Boletín Oficial de Cantabria de este martes. El alcalde Pedro Manuel Martínez espera mejorar los servicios sociales que presta esa organización »mediante gestión propia», lo que le ha llevado a presentar ante la Consejería de Inclusión que dirige Begoña Gómez del Río la firma de un convenio propio de gestión.

El motivo del cambio es económico. El alcalde ha señalado que en los últimos años esta atención se ha venido prestando en el municipio a través de la Mancomunidad Alto Ebro «con un coste excesivo para las arcas municipales». Campoo de Enmedio pasó de aportar 10.000 euros anuales, mientras la gestión dependía de la UBA (Unidad Básica Asistencial) nº 1, a 24.000 euros al año al crearse la mancomunidad «por los mismos servicios».

Sin embargo, el hecho decisivo para la salida de ese organismo ha sido que, a lo largo de 2025 «y debido a diversas indemnizaciones del personal, el Consistorio se ha visto obligado a aportar 40.000 euros». El alcalde incide en que este año el servicio «ha supuesto para Campoo de Enmedio que el coste se multiplique por cuatro, sin existir mejoras significativas acordes al incremento del esfuerzo económico soportado por el municipio».

El alcalde ha indicado que ya ha avisado en varias ocasiones a la consejera que el municipio es capaz de gestionar esos servicios por sí mismo ya que cuenta con «medios materiales, técnicos y humanos, lo que mejorará la eficacia y eficiencia de los Servicios Sociales de proximidad». Martínez explica que tras hacer una serie de estudios dirigidos a implementar esta prestación, el pleno sopesó en su última reunión la salida de la Mancomunidad y lo decidió por unanimidad. El Ayuntamiento espera que esa decisión permita «mejorar significativamente la calidad del servicio y, sobre todo, que el esfuerzo económico municipal no se disperse y recaiga totalmente sobre los vecinos».

La Mancomunidad de Municipios Alto Ebro nació en 2022 con el objetivo de gestionar los servicios sociales y todos aquellos temas que giraran entorno a ellos. El acta de constitución se firmó precisamente en Campoo de Enmedio, con presencia de los entonces alcaldes de ese Ayuntamiento, La Hermandad de Campoo de Suso, que ahora la preside, Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Santiurde de Reinosa, Pesquera y San Miguel de Aguayo, cuyo alcalde, Eduardo Ortiz, fue su primer presidente.