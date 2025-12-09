Campoo de Enmedio reconduce las bases de la oferta pública de un puesto de trabajador social El Ayuntamiento se ha adaptado a las indicaciones del ICASS para que la nueva plaza sea subvencionable, pasando de jornada parcial a completa

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ha adaptado las bases de su oferta pública de un empleo de trabajador social.

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Martes, 9 de diciembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ha rectificado su reciente propuesta para cubrir una plaza de Servicios Sociales en el municipio para ampliarla a jornada completa. A finales de noviembre publicó las bases para cubrir una plaza de trabajador social a tiempo parcial pero en cuestión de días ha tenido que dejar sin efecto esa convocatoria para adaptarse a las condiciones marcadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para financiar el Servicio Social de Atención Primaria.

Ha sido dicho y hecho, porque el Boletín Oficial de Cantabria ya ha publicado las nuevas bases, que establecen cambios en la adscripción de la plaza, la duración de la jornada laboral, de tiempo parcial a tiempo completo, o el sueldo base.

La nueva plaza estará adscrita al área de Servicios Sociales del Atención Primaria del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y se financiará con cargo al convenio de colaboración suscrito con el ICASS para la prestación del servicio. Una plaza de nueva creación que se integrará en la estructura del personal laboral municipal «en tanto se incorpore de manera expresa al convenio colectivo del Ayuntamiento».

En las nuevas bases se modifica la retribución inicial estimada, que pasa de fijarse en 21.200 euros brutos anuales, proporcional a la jornada parcial, a los 24.000 euros brutos anuales, correspondientes a una jornada completa, «sin perjuicio de su adecuación posterior tras la inclusión definitiva de la categoría en el convenio colectivo municipal».

Una bolsa de empleo

Además, la convocatoria se extiende a la creación de una bolsa de empleo en ese ámbito, integrada con las personas aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, no resulten seleccionadas para la plaza convocada. Una bolsa de empleo temporal que atenderá la cobertura de necesidades urgentes, sustituciones, programas temporales o vacantes provisionales. El orden de la bolsa se establecerá según la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, de mayor a menor.

Ha sido la primera decisión tomada por el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio tras su salida voluntaria de la Mancomunidad Alto Ebro, una «necesidad» derivada «de la salida de ese organismo que se oficializará el último día del año, por lo que el Ayuntamiento quiere contar con la nueva plaza ya a partir del 1 de enero de 2026 »para garantizar la continuidad del servicio«.