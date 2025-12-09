Campoo señala la llegada del AVE como una «necesidad» para la comarca

El Sermón de la Peseta fue ayer, de nuevo, una ocasión inmejorable para que alcaldes y representantes de los once municipios que integran la Merindad ... de Campoo se dieran cita en torno a esta tradición y pudieran abordar materias de carácter común en el encuentro que posteriormente siempre acoge el Ayuntamiento de Reinosa.

A las doce del mediodía, la iglesia de San Sebastián de la capital campurriana fue escenario de la misa en la que el prior del monasterio de Montesclaros, Francisco García, pronunció el Sermón de la Peseta, cumpliendo, así, la primera parte del compromiso que contrajo en 1880 la orden de los Dominicos por administrar el conjunto monástico. La segunda obligación adquirida es la entrega al alcalde de Reinosa y presidente de la Merindad, José Luis López Vielba, de una peseta, convertida a día de hoy en un céntimo de euro, pago que se llevó a cabo a continuación en el Salón de Plenos del Consistorio reinosano, simbólico acto que dio paso a la exposición de aquellos asuntos de interés para los once municipios.

En este sentido, el regidor destacó los avances que se han dado en los últimos meses en una de las «necesidades» detectadas en la comarca, «la llegada del AVE». Así, recordó el protocolo de actuación suscrito el pasado mes de septiembre por los gobiernos de España y Cantabria, Adif y los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio para la reordenación ferroviaria que permitirá la supresión de los pasos a nivel y la adaptación de las estructuras para la llegada de la línea de alta velocidad. Actualmente, señaló López Vielba, se está a la espera de que Adif presente los preceptivos proyectos, a los que seguirá la firma de convenios de esta entidad dependiente del Ministerio de Transportes con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio.

Otro asunto que ya se había abordado en anteriores reuniones de los representantes de la Merindad fue el relativo al «mal estado» de conservación de la carretera N-611, al que se añaden ahora las deficiencias detectadas en el firme y la señalización horizontal de la autovía A-67 y el ramal que une a esta última con Valdeprado, Valdeolea y Valderredible. Se solicitará al respecto una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para solicitar la realización de las actuaciones pertinentes en las mencionadas vías.

También se acordó instar a la Consejería de Economía y Hacienda a que «mantenga y potencie» el servicio que presta la Oficina de Recaudación del Gobierno de Cantabria en Reinosa.

Por último, en el encuentro se recordó a los tres trabajadores de la estación de Alto Campoo que fallecieron en un accidente acaecido hace ahora 25 años.