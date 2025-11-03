Campoo de Yuso proyecta renovar sus parques infantiles La inversión superará los 48.000 euros y rehabilitará las zonas infantiles de La Población, Servillas, Villasuso y Orzales

El Ayuntamiento de Campoo de Yuso prevé renovar varios de sus parques infantiles. Dedicará a este proyecto 48.000 euros y el plan incluye la rehabilitación de las zonas infantiles de La Población, Servillas, Villasuso y Orzales

Desde el Consistorio se ha explicado que las áreas recreativas de los cuatro núcleos urbanos «presentan un notable deterioro debido a su antigüedad, uso continuado y las condiciones climáticas». Por esa razón, tras analizar la situación de cada uno de ellos, se ha planteado su acondicionamiento y la instalación de distintos elementos.

En el anuncio de la licitación de la obra se establece que el plazo de ejecución del contrato será cuatro meses a partir del replanteo de las obras.

Intervenciones

En el parque infantil de La Población se prevé renovar el suelo por una nueva superficie amortiguada, la revisión y puesta a punto de los anclajes de los elementos de juego y la reposición de los balancines de muelle, además del tobogán con malla de escalada.

En el parque infantil de Servillas también se revisarán los elementos de juego infantil, sustituyendo el tobogán, añadiendo un balancín y reforzando la base del columpio para una mayor seguridad.

En el de Villasuso, se retirará la valla, el conjunto tobogán-torre y el pavimento de césped artificial, así como la arena amortiguadora, dejando el terreno limpio para una nueva base amortiguada donde restaurar la valla y los elementos de juego remozados. Para evitar la acumulación de agua junto al área de juegos, se proyecta la instalación de una tubería drenante. Y en el parque infantil de Orzales la actuación también se centrará en la renovación del actual caucho y la sustitución de algunos elementos de juego. Además de mejoras en el entorno de las cuatro áreas de recreación.

