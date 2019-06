«Las carrozas se tendrían que vender más» Sonia Saiz, Carlos Díez y Alberto González | Carroceros BLANCA CARBONELL Santander Sábado, 1 junio 2019, 09:22

El Equipo Paco Jones, integrado por Sonia Saiz, Carlos Díez y Alberto González, se ha proclamado vencedor del I Concurso de Talla Carrocera convocado por el Ayuntamiento de Reinosa con la obra 'Alfred Hitchcock presenta'. La obra se encuentra ahora expuesta, junto con el resto de participantes, en el Impluvium.

-¿Qué ha supuesto para ustedes ganar este I Concurso de Talla Carrocera?

-Pues la verdad es que no nos lo creíamos, porque nunca hemos ganado nada. Ha sido un subidón muy inesperado.

-¿Cómo desarrollaron el trabajo para elaborar esa talla de Alfred Hitchcock?

-Decidimos presentarnos de repente. Hace tiempo que teníamos en mente esta talla. Hemos participado en varias ediciones de la muestra de talla carrocera, pero esto era un concurso y era diferente.

-Algo que diferencia a su figura es que es una obra en blanco y negro. ¿Cómo surgió esa idea?

-En el año 2013 hicimos una carroza de caricaturas, 'Al rescate'. Teníamos en mente hacer algo de este estilo y sobre todo hacer algo en blanco y negro porque nunca se había hecho y creemos que ha quedado bastante bien.

-¿Qué creen que ha tenido en cuenta el jurado a la hora de valorar su obra?

-Creemos que la caricatura de Hitchcock ha quedado muy conseguida y además el estilo de pintura, en blanco y negro que no se había hecho nunca. Ha sido todo un reto. Ha supuesto muchas horas de trabajo.

-¿Cómo valoran la iniciativa de organizar este concurso?

-Es buena para motivar a la gente a participar en el concurso de carrozas, y que se den a conocer más. Las personas que no hacen carroza se piensan que son solo en San Mateo, pero no son solo un día. Las carrozas son todo el proceso en su elaboración. Se tendrían que vender más, sobre todo en Cantabria. Solo se vende el día del desfile, pero no se vende todo lo que conlleva, el tiempo que lleva. De esta forma se enseña más durante todo el año. Es cierto que hay un día de la talla carrocera en la que se trabaja en la calle pero no está terminada ninguna figura. La gente que viene de fuera no lo ve terminado. Ve más el proceso pero no el final. Por eso nos ha parecido bien que expongan las figuras del concurso en el Impluvium. De esta manera la gente sí que lo ve. Incluso sabemos de gente que ha venido a verlo de fuera. De todas formas, la idea también era para que se animara más gente a hacer carroza, sobre todo más gente joven, pero no ha habido mucha gente joven participante. Ha venido muy bien a personas como nosotros, que somos más mayores y no tenemos tiempo de hacer carroza y hemos podido participar en este concurso. Tampoco se ha publicitado mucho el concurso. Ha habido mucha gente que no se ha enterado. Era importante también la participación de gente mayor, carroceros expertos, porque esos crean calidad, pueden sumar, aportar experiencia.

-¿Volveremos a ver una carroza de los Paco Jones después de haber ganado este premio?

-Es muy difícil porque no tenemos tiempo. Ha estado bien participar en el concurso porque solo hemos tenido que hacer una figura, pero para hacer una carroza entera hay que tener tiempo y mucha gente. Es muy difícil juntar a personas que tienen unos horarios de trabajo, hijos y muchos más compromisos. Nosotros nunca hemos hecho carroza con otras peñas y nos resulta muy complicado juntarnos. De hecho, para elaborar la figura de Hitchcock solo hemos trabajado los tres juntos un día. El resto lo hemos hecho por separado.

-¿Qué es lo que más echáis de menos de la elaboración de las carrozas?

-La vida en el Ferial de Ganados, con las demás peñas. Eso sí que nos falta.

-Muchos han sido los años en que han elaborado carroza. ¿Con qué recuerdo se quedan?

-Con la relación con la gente. Todos trabajábamos por la noche. Todas las peñas parábamos en mitad del trabajo para tomar un tentempié y eso ahora ya no se hace. Ahora la gente va más con un horario marcado. Nosotros no somos así. Ese ambiente que había era fenomenal. Lo importante de las carrozas es que creas arte, sin casi saber, y luego la gente que conoces.