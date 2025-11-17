La Casona de Reinosa acoge los talleres 'Una casa para cada artista' y 'Findes de cine' En el primero los participantes descubrirán los diferentes estilos de cada una de las mujeres que han sido seleccionadas para ese proyecto y en el segundo la intención es acercar a los jóvenes el mundo audiovisual

La Casona de Reinosa acoge este miércoles 19, a partir de las siete de la tarde, el taller 'Una casa para cada artista', una iniciativa dirigida por Raúl Reyes con la que, a través de la ilustradora santanderina Sonia Piñeiro y los textos de la crítica de arte contemporáneo y escritora María von Touceda y del gestor cultural y editor Raúl Reyes, las personas participantes descubrirán el cromatismo, los trazos y los diferentes elementos estilísticos de cada una de las mujeres artistas que han sido seleccionadas para ese proyecto «y que han labrado su vida en torno a su obra».

El taller se enmarca en el programa 'Cultura expandida' promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que también lleva desde esta semana a la Casona de Reinosa el laboratorio de creación 'Findes de cine', que busca acercar el mundo audiovisual a las personas jóvenes de una manera atractiva y dinámica a través de la experiencia de la creación de su propio cortometraje. «Se trata de ofrecerles la oportunidad de dejar de ser meros espectadores y sumergirse en el terreno creativo, viviendo el cine desde todos los sentidos».

La propuesta la plantea el Laboratorio Creativo Audiovisual, Escuela de Cine y Tv de Cantabria, y se celebrará los días 22, 23 y 29 de noviembre.

'Los que quedan' tras un suicidio en Los Corrales

Además, el teatro de Los Corrales de Buelna acogerá el sábado 22 de noviembre a las seis de la tarde otro encuentro, 'Los que quedan', poniendo el foco «en las personas que se quedan tras la muerte por suicidio de un ser querido». Organizado por Trueba&Trueba Producciones, se utilizará el lenguaje cinematográfico como herramienta de sensibilización, diálogo y transformación social en torno a problemáticas que afectan especialmente a la juventud y a colectivos vulnerables. El objetivo principal del proyecto es, a través del cine, abrir un coloquio posterior con expertos en el tema y poder generar un foro de conversación con el público «sobre un tema que consideramos tan importante».