Reinosa, Enmedio y Los Corrales se apuntan a la Gran Recogida del Banco de Alimentos La campaña de recolección de productos se hará en cinco supermercados de los tres municipios este viernes y mañana, sábado

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:34 | Actualizado 11:41h.

La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Cantabria se desarrollará este fin de semana en localidades como Los Corrales de Buelna, Reinosa y Matamorosa, en Campoo de Enmedio, una edición en la que los objetivos marcados son la recogida de más de 100.000 kilos de alimentos y una recaudación de más de 100.000 euros con el sustento de más de un millar de voluntarios. Por zonas, en Reinosa el objetivo marcado es recaudar 3.000 kilos de alimentos y conseguir 60 voluntarios. En el centro y sur de Cantabria se hará se hará en cinco supermercados de los tres municipios este viernes y mañana, sábado.

En la comarca se establecen dos tipos de recogida, la mixta (alimentos y dinero), en los supermercados Eroski, Lupa, BM, y la exclusivamente económica, en Mercadona y Lidl. En la primera es donde estarán los voluntarios, para ayudar y apoyar esa recogida. Serán, en Reinosa Eroski, en la calle Ronda y la plaza Las Casetas y Lupa en el barrio Castilla; en Campoo de En medio, Lupa, en el Polígono La Vega; y en Los Corrales de Buelna en Lupa, en la Avenida Cantabria.

Una comarca solidaria

Desde la Asociación Banco de Alimentos han destacado que la zona de Reinosa y la comarca de Campoo es un área «históricamente muy solidaria», que siempre colabora «de forma excepcional». Una implicación ciudadana «crucial» para el éxito de la campaña en la zona sur. «Contamos con un coordinador de voluntarios local muy comprometido que organiza la logística en Reinosa y Campoo, facilitando la movilización y el trabajo en todas nuestras campañas».

También han aclarado sobre la recogida económica que la donación de dinero en caja crea un crédito virtual a nombre del Banco de Alimentos en el supermercado en el que se haga, para que, posteriormente, el banco canjee ese crédito por los alimentos más necesarios en ese momento, «garantizando la eficiencia en el uso de los fondos».