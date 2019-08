Crece el proyecto Galería Vertical Taquen ha estado trabajando durante esta semana. / Blanca Carbonell El artista madrileño Taquen ha realizado esta semana un mural de grandes dimensiones en el edificio municipal situado detrás del Consistorio BLANCA CARBONELL Reinosa Lunes, 19 agosto 2019, 07:53

Continúan las intervenciones artísticas de este verano en Reinosa, en el marco del proyecto de arte urbano Galería Vertical.

Durante esta semana, el artista madrileño Gonzalo Martín 'Taquem', ha dejado su huella en la capital campurriana, concretamente en el edificio municipal situado en la calle Concha Espina, justo detrás de la Casas Consistorial.

Se trata de un mural de grandes dimensiones, dice él que, «probablemente el mayor que he pintado», en el que pretende plasmar a una mujer, con las manos cruzadas que sujeta entre los dedos un ramo de lavandas y lilas.

El reinosano Nando Moutinho ya ha terminado la caseta que ha decorado junto al puente de La Naval

Éste tipo de motivos son recurrentes en este artista, al que le gusta combinar la figura humana con la naturaleza, «mi obra gira sobre todo en torno a la naturaleza, animales que estoy empezando a mezclar con plantas y en un principio venía utilizando al ser humano como eje central, ahora algo menos, pero sigo trabajando en ello», explica.

Añade además que, «trabajo mucho temas naturales, cada vez más. Es donde me está llevando mi trabajo porque en mi tiempo libre suelo visitar la naturaleza e ir a la montaña. Mi obra y mi vida están bastante entrelazadas. Este mural habla de eso, es un ofrecimiento de la naturaleza a una persona para que la entienda».

Aproximadamente el 90 % de las obras de Taquen son en formato mural, obras que pretenden integrarse en el contexto en el que se encuentran, «trabajo con pintura plástica porque utilizo colores muy específicos que solo los puedo conseguir mezclando. Parto siempre de los colores primarios porque me gusta que mis murales no difieran demasiado del entorno en el que están pintados, que sean respetuosos. Me gusta que, si alguien quiere verlos, se pare a verlos, no se lo encuentre de golpe por tener un color llamativo simplemente».

Taquen participa en Galería Vertical, a través de otro artista, Asier Vera que a principios de este verano pintó en la Plaza de los Herrerucos el mural titulado 'Soy rural, soy real'. Este artista urbano residente en El Bierzo, donostiarra de nacimiento, pretende con este trabajo «homenajear a todas las personas que viven en el entorno rural, demostrando que es posible llevar una vida digna, viviendo libre, en contacto con la naturaleza». Añade que «es un homenaje a las personas reales, poseedoras de fuertes principios, que llevan una vida acorde con sus valores».

Asier Vera ha estado siempre en contacto con el mundo del graffiti, el rap etcétera. Por eso le fue fácil empezar a hacer videoclips para artistas de rap, habiendo trabajado a día de hoy con varios de los mas importantes a nivel nacional.

Explica Taquen gracias a él conoció el proyecto reinosano y se puso en contacto con su promotora, Almudena Báscones, «le dije que me interesaba mucho. Dijeron que les gustaba mucho mi obra, me propusieron este muro para mi intervención y no lo dudé».

Sobre sus sensaciones pintando en la calle, explica que, «al principio casi nadie entendía lo que era, sobre todo porque lo miraban desde cerca y un muro tan grande si lo miras desde cerca no se ve muy bien. Parece que está gustando. Espero que la gente lo entienda y que les guste».

Mientras tanto, el artista reinosano Nando Moutinho ya ha terminado de pintar la caseta que ha estado decorando durante todo el verano en el entorno del puente de La Naval, en la zona del Parque Fluvial del Híjar. Su obra tiene un león como figura principal, aunque juega con las distintas perspectivas que ofrecen los diferentes ángulos del pequeño edificio. De hecho combina distintos estilos, como dibujos tipo cómic y mandala, « he querido jugar con el contraste entre el blanco y negro y el color. Aquí con las luces del verano y con la nieve del invierno creo que ese contraste puede ser importante», explica el artista.

Está previsto que continúen los artistas interviniendo en este marco de Galería Vertical en Reinosa. Entre las próximas incorporaciones, aunque aun por confirmar, Marta Pajarón probablemente decore una caseta parecida a la intervenida por Nando Moutinho, en esa misma zona pero más cercana al nuevo puente sobre el Híjar, mientras que Leticia Mandrágora tiene reservada una pared en la calle Ronda.

Otros artistas que han intervenido en Reinosa durante este verano son, Mon Devane, con su campurriana en la calle San Roque, y el grupo artístico Babayu, integrado por Juan Díaz-Faes, Dani Blázquez y Pablo Fernández que decoraron el skate park de la ciudad con una serie de imágenes oníricas integrada por una extravagante piscina de gambas, flamencos y boas mordidas por lagartos.