Cuena estrena nuevo asfaltado en varias calles tras una inversión de 70.000 euros El titular de Fomento ha anunciado en Valdeolea que antes de que finalice el año saldrá a licitación el proyecto de abastecimiento a La Quintana con una inversión de 270.000 euros

Nacho Cavia Valdeolea Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha invertido más de 43.000 euros en el asfaltado de varias calles del pueblo de Cuena, en el municipio de Valdeolea, un proyecto cofinanciado con el Ayuntamiento que ha superado los 70.000 euros. El consejero, Roberto Media, el alcalde, Fernando Franco, y el presidente de la Junta Vecinal de Cuena, Víctor Millán, han comprobado sobre el terreno el resultado de una obra que ha mejorado viales «que se encontraban en un avanzado estado de deterioro».

El proyecto ha consistido en la mejora de la capa de rodadura de varias calles, en las que previamente se había llevado a cabo la limpieza de los bordes y de la plataforma, el fresado del pavimento y la corrección de los baches más significativos. Finalmente se ha dotado a los viales de una nueva capa de rodadura.

El consejero ha destacado la colaboración entre ambas administraciones que, ha dicho, a lo largo de esta legislatura está permitiendo mejorar numerosas carreteras de diferentes localidades de Valdeolea.

270.000 euros para el abastecimiento de agua a La Quintana

Durante su visita, el consejero ha adelantado la próxima licitación de la obra de abastecimiento de agua a La Quintana, que cuenta con un presupuesto cercano a los 270.000 euros y que será financiada íntegramente por la Consejería.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que Media espera que esté finalizada a lo largo del próximo ejercicio. Un proyecto «muy necesario», según el consejero, que ha recordado que, especialmente durante los meses de verano, la aportación de caudal del manantial es escasa y provoca importantes problemas de abastecimiento en la zona.

280.000 euros del Plan de Inversiones Municipales

Por último, Media se ha referido a la subvención que este municipio recibirá del Plan de Inversiones Municipales para acometer la renovación del espacio urbano de la calle Plaza de España y sus zonas de influencia en el municipio de Mataporquera. Una actuación que tendrá un coste de 280.000 euros, de los que 225.000 euros serán financiados por Fomento.

«Este tipo de inversiones son fundamentales para municipios como este, en riesgo de despoblamiento», ha dicho Media, que ha avanzado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga continúa colaborando «con municipios como éste, en riesgo de despoblamiento» con inversiones destinadas a la creación de nuevas viviendas en la localidad de Mataporquera.

El alcalde del municipio ha agradecido a Media las diferentes actuaciones y proyectos ejecutados o en marcha en Valdeolea, incidiendo especialmente el proyecto de abastecimiento de La Quintana para mejorar la cantidad y la calidad del agua que reciben sus vecinos.