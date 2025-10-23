Las cuentas de Reinosa para 2026, supeditadas a que se cumpla el acuerdo regional entre PP y PRC Los regionalistas avisan a su socio popular en el Ayuntamiento de que no apoyarán las cuentas si el Ejecutivo no satisface sus demandas en sanidad, industria y obras

El PRC, socio de gobierno del PP en Reinosa, condicionará el Presupuesto municipal para 2026 al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Cantabria para la compra de las parcelas disponibles en el polígono de La Vega, la inversión de dos millones de euros en ayudas a la industria campurriana y la reforma de la Avenida Naval, asumidos a cambio del apoyo a las cuentas de la Comunidad Autónoma de 2024 y 2025.

Asímismo, el portavoz regionalista en el Consistorio, Daniel Santos, ha «exigido» que el consejero de Salud, César Pascual, acuda a la capital campurriana para presentar el proyecto de reparación y apertura del Centro de Salud, cerrado desde septiembre de 2024 por el mal estado de las instalaciones.

Una petición que Santos ha basado en el cumplimiento de la moción unánime que la Corporación aprobó en abril ante la «preocupación creciente» y los «numerosos inconvenientes» que sufre la población de Reinosa al tener que acudir al hospital Tres Mares para acceder a los servicios de Atención Primaria. «Hasta la fecha, el consejero ha hecho oídos sordos, por lo que los regionalistas vamos a utilizar todas las medidas a nuestro alcance para intentar que dé la cara y responda ante los vecinos».

Además, ha vuelto a reivindicar la compra del suelo disponible en La Vega para que pase a titularidad autonómica, destinando para ello los dos millones de euros consignados en el presupuesto a instancias del PRC; la ejecución de la partida de otros dos millones destinada, también a petición del PRC, a ayudar a la industria de Campoo, de la que «no hemos sabido nada ni en 2024 ni en 2025, cuando el ejercicio está a punto de acabar»; y espera la publicación de la licitación del proyecto de reforma de la Avenida Naval, un proyecto que como concejal de Obras remitió en enero al Gobierno regional.

La «piedra» en el tejado del Gobierno regional

«El Gobierno de Cantabria tiene la piedra en su tejado y de él dependerá que Reinosa tenga o no presupuesto en 2026, porque los regionalistas no estamos dispuestos a tolerar ni un solo incumplimiento más», ha concluido Santos.