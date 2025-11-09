El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista panorámica de Campoo de Enmedio. DM

El Gobierno licita la renovación del ramal del Plan Hidráulico Reinosa por 800.000 euros

Esta tubería, con más de 50 años de antigüedad, abastece a las localidades de Matamorosa y Bolmir, pertenecientes al municipio de Campoo de Enmedio

B. Cavia

Reinosa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:13

La Consejería de Fomento de Cantabria ha sacado a licitación la renovación del ramal del Plan Hidráulico Reinosa, que abastece a las localidades de Matamorosa ... y Bolmir, pertenecientes al municipio de Campoo de Enmedio, con un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. La actuación consistirá en sustituir la actual tubería, que cuenta con más de 50 años de antigüedad, por una nueva infraestructura de fundición dúctil y de mayor diámetro.

