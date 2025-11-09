El Gobierno licita la renovación del ramal del Plan Hidráulico Reinosa por 800.000 euros

La Consejería de Fomento de Cantabria ha sacado a licitación la renovación del ramal del Plan Hidráulico Reinosa, que abastece a las localidades de Matamorosa ... y Bolmir, pertenecientes al municipio de Campoo de Enmedio, con un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. La actuación consistirá en sustituir la actual tubería, que cuenta con más de 50 años de antigüedad, por una nueva infraestructura de fundición dúctil y de mayor diámetro.

Las obras, que se llevarán a cabo desde el antiguo depósito de la capital campurriana hasta el depósito de Bolmir, «garantizarán» el suministro de agua a estas localidades y mejorará la eficiencia general del Plan Hidráulico Reinosa, eliminando las frecuentes pérdidas de agua que presenta esta conducción, según ha detallado en nota de prensa el consejero del área, Roberto Media.

«Con esta nueva inversión volvemos a demostrar nuestra apuesta por mejorar las infraestructuras hidráulicas de todos los rincones de Cantabria», ha expresado Media, que ha recordado que esta tubería presenta continuas roturas y se encuentra muy deteriorada.

Además, ha explicado que este proyecto permitirá también aumentar la capacidad de transporte para que llegue al depósito de Bolmir el caudal suficiente para poder afrontar la ampliación de la red de abastecimiento en alta.

La oferta, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recoge que las empresas interesadas tendrán hasta el 2 de diciembre para presentar sus ofertas.