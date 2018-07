Una impresionante tormenta, con granizo de gran tamaño, causa daños en Valderredible

«Yo no he visto cosa igual». Con estas palabra trata de explicar lo ocurrido anoche el alcalde de Valderredible, Fernándo Fernández, quien narra cómo a las 21.30 horas comenzó a llover en el municipio y no cesó hasta pasada la una de la madrugada. Y lo peor no fue la intensidad del agua, sino las tormentas de granizo que en algunas zonas han dejado piedras de gran tamaño causando daños en coches y sembrados. «Hay lunas rotas y abollones en muchos vehículos», explica el alcalde. Granizó en muchas zonas, pero en puntos concretos el hielo «tenía el tamaño de una moneda de dos euros, como nueces».

Fernández narra que se produjo una tremenda tromba de agua que ha provocado socavones en diferentes puntos y ha hecho saltar el asfalto. Las pistas forestales de la zona han quedado muy dañadas al igual que muchos sembrados de patatas y otros cultivos de la zona. A pesar de lo espectacular de la tormenta no se han producido daños personales.

«Ha caído todo lo del mundo». Las expresiones de asombro aún continuaban en el ánimo del alcalde esta mañana, a pesar de llevar toda la noche tratando de paliar los daños. Hoy estaba programada una prueba ciclista que gracias a la ayuda de los vecinos, que han limpiado la ruta, ha podido arrancar. En Rocamundo, uno de los puntos más afectados, la carretera al observatorio era «una auténtica riada» y el agua bajaba como si fuera un río, describe el alcalde, tal y como muestran las imágenes tomadas por el pedáneo Carlos López.

Valderredible se libró de las inundaciones que afectaron a varias localidades de la región el pasado miércoles en la tarde-noche, pero esta vez las tormentas se han dejado sentir con mucha fuerza. Todo el arranque del verano está sufriendo muchas en este área de la comunidad.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas amarillas entre las 13.00 y las 20 horas de hoy, y entre las 13.00 y las 23.00 horas de mañana domingo por riesgo de tormentas y fuertes lluvias que pueden implicar acumulaciones de 15 litros por metro cuadrados. Según los datos de Aemet, ayer en Polientes se recogieron en todo el día 29 litros por metros cuadrado, 13,6 en Cubillo de Ebro.

Fernando Fernández ha explicado que los operarios del ayuntamiento tratarán de limpiar las zonas de los núcleos urbanos y se va a poner el contacto con el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, para que a partir del lunes se pueda abordar la situación en las pistas y el campo.