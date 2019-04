Emilio Pérez: «Lo que más me interesa es la historia de las personas» Emilio Pérez. / Blanca Carbonell El escritor Emilio Pérez caba de presentar su libro 'Historia de Reinosa y sus protagonistas en los siglos XVIII y XIX' BLANCA CARBONELL Reinosa Miércoles, 3 abril 2019, 09:47

E l escritor Emilio Pérez acaba de presentar el libro 'Historia de Reinosa y sus protagonistas en los siglos XVIII y XIX', en el que explica los acontecimientos que han llevado a la capital campurriana a ser lo que hoy es, desde el punto de vista de sus protagonistas.

-¿Qué va a encontrar el lector en 'La historia de Reinosa y sus protagonistas en los siglos XVIII y XIX'?

-Yo lo que he pretendido con este libro es acercar la historia de Reinosa a la gente que esté interesada. Es un tipo de historia particular, en el sentido de que he querido alejarme de la historia tradicional basada en dinastías, revoluciones,... Me interesa sobre todo la historia de las personas. Es lo que la nueva historiografía llama la microhistoria. Por eso he dividido el libro en dos partes. la primera parte es la historia narrada de la forma tradicional y la segunda es la historia de los protagonistas. Me interesa más la historia de los canteros que construyeron las catedrales que la de las catedrales mismas. He querido conocer quiénes fueron los protagonistas de esos años en Reinosa. Esto te da un trabajo tremendo porque he reconstruido todos los árboles genealógicos de todos los nacidos en Reinosa durante doscientos años.

-Presentó primero la obra en Reinosa y la semana pasada en Santander. ¿Cómo ha sido la acogida hasta ahora?

-Bien. A ver, no es un best seller, es un libro de investigación histórica, se podría decir que de consulta. Cuento por ejemplo la historia de todas las fábricas de harinas, de todas las ferrerías, y todas ellas con sus personajes y con la interacción familiar. Para eso es para lo que reconstruyo el árbol genealógico, para apoyar esa explicación. Así se ve la interacción familiar, los matrimonios, los hijos,... Creo que es muy importante el ver la genealogía como elemento que ayuda a entender una ciudad como ésta.

-¿Cómo ha sido la labor de documentación?

-Ha sido un poco complicada. He sacado de los libros sacramentales de la Parroquia todos los nacimientos, defunciones y matrimonios uno a uno para poder reconstruir las familias con todas las fechas. Reinosa tiene un problema añadido para este tipo de historia tan pegada al terreno. La administración más cercana es la municipal y en Reinosa los archivos municipales, desde los incendios de 1812 y 1932 han prácticamente desaparecido. Por eso he recurrido a los archivos parroquiales y, sobre todo, a los protocolos notariales. Son multitud de documentos que desmenuzan el día a día de los personajes.

-¿Quiénes son los principales protagonistas de la historia de Reinosa en los siglos XVIII y XIX?

-He dividido la parte histórica de Reinosa en cuatro periodos bastante diferenciados. El primero es brillante, de 1750 a 1800. Es el momento en que se construye el Camino Real o Camino de las Harinas, para transportar el trigo y las harinas al puerto de Santander. Entonces Reinosa pega un salto muy importante. Triplica su población. Se construyen entonces todas las casonas de la avenida del Puente. Entonces empieza a tomar importancia la carretería. Hay momentos en que pasan 2.000 carretas diarias por Reinosa. Eso genera mucho al su alrededor, bueyes que se necesitan para el transporte, reparación de carros, herrerías, fondas,... Es un factor muy importante dentro del desarrollo económico de Reinosa. Quizás lo más importante de esos cincuenta años es que Reinosa se convierte en un centro comercial muy importante. Se establecen una serie de comerciantes en la ciudad, que comercian con el puerto de Santander y comienzan a construir las fábricas de harinas, que también serán muy importantes. Es curioso porque con esto se crea una burguesía mercantil que se anticipa un siglo al nacimiento de la burguesía. Hasta principios del siglo XVIII Reinosa estaba dominada por cuatro familias, los Quevedo, los Navamuel, los Mioño y los Bustamante. Esa burguesía desplaza de los órganos de gobierno en gran medida a los antiguos hidalgos. Yo creo que esta ha sido la época más brillante de Reinosa que pasó de tener algo más de 500 habitantes a más de 2.000. Sin embargo el periodo entre 1800 y 1850 es un periodo nefasto, con la crisis de subsistencias, la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII y la Guerra Carlista.