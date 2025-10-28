Ya está en marcha la esperada reforma del consultorio médico de Reinosa La rehabilitación estructural y energética costará unos 2,3 millones de euros. Se espera reabrir para las consultas en el último tramo de 2026

Nacho Cavia Reinosa Martes, 28 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La esperada rehabilitación del consultorio de Reinosa ya está en marcha con la intención de recuperar antes de que finalice 2026 las consultas médicas y de enfermería en un edificio que lleva cerrado algo más de un año, desde el derrumbe de parte del techo de una de las salas en las que se atendía a los pacientes. Este hecho, y que las consultas de la Atención Primaria que se prestaban en el centro se trasladaran al Hospital Tresmares, provocó numerosas protestas de la población en los últimos meses.

El Servicio Cántabro de Salud ha adjudicado a la empresa Imesapi por algo más de 2,3 millones de euros un proyecto que recoge la reforma estructural y energética del ambulatorio, dos actuaciones que se afrontarán de forma «coordinada y escalonada», explicó el consejero de Salud, César Pascual. La financiación del proyecto se reparte entre los 932.266 euros que aportan los Fondos Europeos y los 1.422.094 de Cantabria. Las obras forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), destinado a la rehabilitación sostenible de infraestructuras públicas.

Desde hace unos días se está acometiendo la primera fase de la obra, con la revisión de la eficiencia energética, para lo que la empresa tiene un plazo de ejecución de cinco meses. Se tiene previsto mejorar la configuración arquitectónica del exterior del centro de forma que quede más aislado de las temperaturas.

Las intervenciones, que contemplan la renovación integral de carpinterías exteriores, aislamiento térmico de cubiertas y fachadas y la modernización del sistema de climatización, tienen la finalidad de reducir el consumo energético del edificio, mejorar el confort térmico para usuarios y personal sanitario, así como avanzar hacia una red de centros más sostenibles y eficientes, ha explicado la Consejería de Salud. Entre otras muchas actuaciones, se instalarán paneles fotovoltaicos de autoconsumo en cubierta o un sistema de iluminación LED con sensores de presencia.

La segunda fase se centrará en la rehabilitación estructural del centro y se parte con siete meses de plazo, obras adicionales de acondicionamiento interior que atienden a la antigüedad del centro de salud de Reinosa (más de 30 años) y el precario estado de conservación en la que se encuentra el edificio. Entre las actuaciones, destaca la sustitución del lucernario, la mejora de la accesibilidad o la reforma de aseos incorporando una cabina para ostomatizados. En este caso, se incluye señalización accesible e instrucciones de lectura fácil con contraste cromático y alto relieve, así como en braile.

Las primeras obras, en el interior

Es en el interior del edificio donde se está trabajando desde principios de mes. Se están haciendo demoliciones y acumulación de escombros.

La intención, según el alcalde de Reinosa José Luis López Vielba es que el centro de salud entre en funcionamiento antes de que termine 2026 y para entonces habrá que haber adecuado el personal, «un proceso largo pero riguroso para garantizar la seguridad del edificio».

Desde el Gobierno se ha incidido en que la reforma es «un compromiso personal» con la comarca de la presidenta María José Sáenz de Buruaga.