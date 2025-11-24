Movilización este miércoles por los empleados de la Residencia San Francisco de Reinosa El PSOE y REC piden que la situación laboral del centro se trate en una comisión municipal

Nacho Cavia Reinosa Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Comité de Empresa de la Fundación Residencia San Francisco ha convocado para este miércoles 26 de noviembre una concentración en la que se reclamará la mejora de las condiciones laborales del personal y de la calidad asistencial a los residentes. La situación preocupa en la ciudad y el PSOE y el grupo REC han registrado en el Ayuntamiento una solicitud para la convocatoria «urgente» de la Comisión de Bienestar Social para abordar la situación organizativa y laboral del centro, incluyendo como punto del orden del día la información sobre la postura mantenida por los representantes municipales en la reunión del patronato de esa residencia. Hace varios días fue el PRC el partido que mostró su apoyo a los trabajadores de la residencia.

El secretario general del PSOE de Reinosa y portavoz municipal Sergio Balbontín ha señalado que se ha reunido en las dos últimas semanas con la dirección de la residencia, Comisiones Obreras, el Comité de Empresa y los trabajadores «con el fin de comprender y mediar ante la situación laboral y organizativa que vive el centro» y «conocer de primera mano la situación, favorecer el diálogo y ponernos a su disposición para todo aquello que contribuya a mejorar la situación laboral y la atención a los residentes».

Reuniones en las que han participado los concejales Beatriz de la Pinta, portavoz del PSOE en la Comisión de Servicios Sociales, y Miguel Ángel Fernández Higuera, miembro del Patronato de la Fundación Residencia San Francisco.

Desbloquear el Convenio Colectivo de la Dependencia

El portavoz socialista ha señalado que «la precaria y lamentable realidad que viven muchas trabajadoras y trabajadores en la dependencia no es un problema aislado de Reinosa, sino un reto estructural que afecta al conjunto del sector en Cantabria y en España». En este sentido, el líder socialista ha recordado que «es necesario de una vez por todas desbloquear la negociación del Convenio Colectivo de la Dependencia, clave para dignificar una profesión históricamente infravalorada, denostada y con un perfil profesional mayoritariamente femenino».

Balbontín ha reseñado como los principales problemas del sector «la carga de trabajo, la jornada anual y los bajos salarios, para lo que es fundamental mejorar este convenio de manera importante y definitiva».

El PSOE de Reinosa ha considerado «urgente» que el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Inclusión Social (ICASS) «refuercen la financiación del sistema de dependencia y garanticen que las residencias concertadas cuenten con recursos suficientes, ratios adecuadas, y condiciones laborales dignas».