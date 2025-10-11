Multitudinario Bingo del Comercio en Reinosa Centenares de personas dejaron pequeño el gran salón del Impluvium para asistir al sorteo de una nueva campaña de promoción

El gran salón del Impluvium se quedó pequeño para el sorteo del bingo comercial.

Nacho Cavia Reinosa Sábado, 11 de octubre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Centenares de personas, clientes del comercio de Reinosa, se dieron cita este viernes para no perderse detalle del 'Bingo ComPremio Cantabria', campaña de promoción del ... comercio de cercanía organizada por Coercan y la Consejería de Comercio del Gobierno regional que ha contado en esta ocasión con la colaboración del Ayuntamiento reinosano, además de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Reinosa. Un bingo multitudinario que dejó pequeño el gran salón del Impluvium, con un público atento a los números que iban saliendo, entregado a una iniciativa novedosa que llamó mucho la atención ya durante su desarrollo, entregando cientos de cartones de bingo con sus tickets de compra, y que ha vuelto a hacerlo en la gala final.

2.400 euros en vales de compra Se repartieron premios por valor de 2.400 euros en vales de compra entre los cuatro bingos y las cuatro líneas cantadas, además de una televisión LED de 55'' que se sorteó entre los clientes del comercio local presentes en la plaza. En el multitudinario sorteo estuvieron el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, el concejal de Comercio, José María Martínez, el presidente de ACER, Jon Cabo, y el presidente y secretario general de Coercan, Miguel Ángel Cuerno y Gonzalo Cayón, respectivamente. La campaña continúa con un próximo bingo que se celebrará el 14 de noviembre en la Plaza del Mercado de El Astillero.

