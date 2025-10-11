El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El gran salón del Impluvium se quedó pequeño para el sorteo del bingo comercial. DM

Multitudinario Bingo del Comercio en Reinosa

Centenares de personas dejaron pequeño el gran salón del Impluvium para asistir al sorteo de una nueva campaña de promoción

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:31

Comenta

Centenares de personas, clientes del comercio de Reinosa, se dieron cita este viernes para no perderse detalle del 'Bingo ComPremio Cantabria', campaña de promoción del ... comercio de cercanía organizada por Coercan y la Consejería de Comercio del Gobierno regional que ha contado en esta ocasión con la colaboración del Ayuntamiento reinosano, además de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Reinosa. Un bingo multitudinario que dejó pequeño el gran salón del Impluvium, con un público atento a los números que iban saliendo, entregado a una iniciativa novedosa que llamó mucho la atención ya durante su desarrollo, entregando cientos de cartones de bingo con sus tickets de compra, y que ha vuelto a hacerlo en la gala final.

