Nuevos trabajadores municipales en Reinosa

El Ayuntamiento de Reinosa ha contratado a 39 personas en situación de desempleo a través del programa de subvenciones a las corporaciones locales

Ya se han incorporado a la plantilla del Ayuntamiento de Reinosa los primeros treinta y nueve trabajadores de cuarenta y cuatro que contratará, gracias a la convocatoria de subvenciones que el Gobierno de Cantabria concede cada año a las corporaciones locales a través del Servicio Cántabro de Empleo.

Estos nuevos empleados durante los próximos seis meses desarrollarán cuatro proyectos del Consistorio que estarán dirigidos a la rehabilitación de aceras, la recuperación del mobiliario urbano y la conservación del medio ambiente. Trece personas trabajan ya en el proyecto denominado servicios a la comunidad, que, con una duración de tres meses, engloba diversas actuaciones enmarcadas dentro de las áreas de cultura, turismo, ocio y tiempo libre y el mantenimiento de instalaciones deportivas. En agosto, se incorporarán cinco desempleados mas, dos oficiales de jardinería, un electricista y dos peones de jardinería.

La subvención que ha destinado el Servicio Cántabro de Empleo para el Programa de Corporaciones Locales en la capital campurriana, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo del 91,89% en el caso de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ha sido de 453.000 euros, mientras que la aportación del Consistorio ha superado los 150.000 euros.

Licenciada en Geología, Ruth Nebreda ha comenzado a trabajar como ayudante en la Biblioteca Pública Sánchez Díaz. Aunque aun lleva poco tiempo, se incorporó el pasado 24 de mayo, se muestra muy satisfecha con su nueva situación laboral, «el trabajo es dinámico y por eso me gusta. Se hacen un montón de cosas diferentes. Mis funciones son relativas a todo lo que tiene que ver con el trabajo en una biblioteca, registro de nuevos libros, préstamos, devoluciones, y también de vez en cuando tengo que estar en el aula virtual, de apoyo y ayuda para lo que necesite la gente», relata. Para ella, esta oportunidad laboral, «supone ampliar el currículum. El tener un abanico más grande de posibilidades».

Sergio Ramírez es electricista. Este técnico de Mantenimiento Industrial, que ya trabajó en el programa, se ha incorporado a un equipo de que se dedica a la reparación, sustitución y colocación de nuevas líneas. «Es algo que se afronta con entusiasmo. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas y cómo hacer las cosas de otra manera», explica el electricista. Muestra este trabajador pasión por su oficio, por lo que para él es muy satisfactoria esta situación laboral. Destaca además de este empleo, «el horario y el compañerismo que hay en el equipo».

Para María Jesús Ahijado, la movilidad laboral es una oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Por eso, esta administrativa, que ya estuvo trabajando en dos periodos en ese puesto en el Ayuntamiento, se ha incorporado este año al equipo de Jardinería, tras haber trabajado además, el pasado año como taquillera de las piscinas.

Este año, le toca arreglar los jardines de la capital campurriana, rastrillar, segar, desbrozar, plantar,... Entre los puntos más positivos de su trabajo de este año comenta la trabajadora, que es la única mujer de su equipo que, «me gusta mucho el trabajo. Sobre todo porque estoy en la calle. Es la primera vez que trabajo en la al aire libre y me encanta. También estar con la gente, con el equipo, con el que estoy muy a gusto». En cuanto a su nueva experiencia laboral, explica que, «este año me apetecía probar otra cosa para aprender, y me llamaron para este puesto. Así puedo ampliar el currículum y aumentar las opciones cuando voy a buscar empleo. Me gusta saber un poco de todo».

El pintor Nicolás Cosgaya ha empezado a trabajar como oficial de primera. En estos momentos, su equipo se dedica a la rehabilitación de los bancos de distintas zonas de la ciudad. Pintará a lo largo del periodo de empleo muros, edificios, salas, y hasta la señalización horizontal de algunos viales de la ciudad, «hago un poco de todo», aclara. Para él, este proyecto es una importante oportunidad, porque dice que, «tengo ya una edad y llega un momento en que es más complicado encontrar trabajo. En la empresa privada valoran más la juventud que la experiencia, sin embargo el Ayuntamiento sí que valora la experiencia».

Nicolás Cosgaya ya ha participado varias ediciones de este proyecto de corporaciones locales, «si llevo tantas veces entrando será que lo hago bien. Me gusta el trabajo, es llevadero. Es el trabajo al que me he dedicado toda la vida. Además tengo un poco de margen de confianza y llevo los trabajos como creo que debo llevarlos».

En la piscina descubierta, que ha abierto sus puertas este fin de semana, pasará el verano el socorrista Daniel Romero, de 25 años. Durante estos días ha estado colaborando en las tareas de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones. «Para una persona joven está muy bien el tener durante seis meses un contrato como éste. Es un privilegio», asegura.

Destaca el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, el hecho de «son contratos dignos, que cumplen escrupulosamente el convenio laboral del Ayuntamiento». Para él, este programa, «cumple con varios objetivos ya que da oportunidad a los participantes de mejorar sus habilidades profesionales , pueden demostrar su valía y, al mismo tiempo, rehabilitan o mejoran el paisaje urbano o prestan servicios esenciales a la comunidad, con la satisfacción personal que ello conlleva».