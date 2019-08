«Sin las peñas, San Mateo no sería San Mateo» Claudia EzquiagaReina de San Mateo 2019 BLANCA CARBONELL Santander Lunes, 12 agosto 2019, 07:38

Claudia Ezquiaga es la nueva reina de las Ferias y Fiestas de San Mateo 2019. Presentada por la peña Tirbes, Claudia fue elegida en un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que participaron representantes de las peñas reinosanas, y las damas de San Mateo 2018.

Como damas de honor, fueron designadas Silvia Landeras, presentada por la Peña Kantiber; Lucia Calderón, de la Peña Tuttis; Carla González, candidata de la Peña Paco Jones, y Jana Diego, presentada por la Trastolillos.

Estas cinco mujeres se preparan ahora para vivir unas fiestas diferentes, que tendrán lugar en septiembre, desde las Justas Literarias hasta el Día de Campoo

«Hace doce años fue elegida reina mi hermana, así que esto es como seguir la tradición»

-¿Qué supone para usted ser la nueva reina de las fiestas de San Mateo?

-Me hace mucha ilusión ser la reina de San Mateo. Además, justo hace doce años fue elegida reina mi hermana, Adriana Ezquiaga, así que esto es como seguir la tradición de la familia.

-¿Por qué decidió presentarse a la elección de la reina?

-En principio no me iba a presentar, no lo tenía pensado, pero al final me animaron entre mi madre y mi hermana. Por eso finalmente decidí que quería vivir la experiencia. Voy a tener muchos San Mateos en mi vida para salir pero para vivir esta experiencia como reina de las fiestas solo tengo esta oportunidad y quiero aprovecharla.

-¿Qué consejos le ha dado su hermana desde su experiencia como reina?

-me ha dicho sobre todo qué esté tranquila y que viva la experiencia a tope.

-¿Se esperaba salir elegida como reina?

-La verdad es que no, para nada. Pensaba que iba a ser cualquiera menos yo, así que ha sido una gran sorpresa y me ha hecho muchísima ilusión.

-¿Qué pensó cuando oyó pronunciar su nombre?

-No sé, me quedé como paralizada. No me lo creía, aunque ha sido muy ilusionante a la vez.

-¿Qué le han dicho su familia y amigos?

-Que es una experiencia más en la vida, que la viva y que disfrute de ella.

«Este año se ha subido el importe de los premios a las carrozas. Me parece un buen comienzo»

-¿Qué es lo que más ilusión le hace de ser reina de las fiestas de este año 2019?

-El hecho de representar a Reinosa, a mi ciudad. Me gusta, la verdad. Luego me hace mucha ilusión el salir en la carroza de la reina junto con el resto de las damas y el estar con mis amigas durante todas las fiestas .

-¿Cómo cree que se van a presentar estas fiestas de San Mateo para usted?

-Sobre todo van a ser diferentes. Supongo que también será divertido. Todas las damas que han salido son mis amigas y eso lo hace más especial.

-En principio este año hay menos carrozas que en ediciones anteriores. ¿Animaría a más peñas a participar?

-Sí, la verdad. Cuando yo era pequeña salían muchas más carrozas y que salgan pocas es un poco triste, pero bueno, a ver si cambia en años posteriores y se van animando más peñas.

-¿Qué se puede hacer para fomentar la creación de carrozas en Reinosa?

-Este año se ha subido el importe de los premios, me parece un buen comienzo para que se animen más peñas a participar. No sé que más se podría hacer, la verdad.

-¿Cómo va a organizar los preparativos para ser reina de las fiestas?

-Supongo que con ayuda de mi madre, buscando bien todo lo que necesito y con paciencia.

-¿Qué es lo que más le gusta de las Fiestas de San Mateo?

-Las carrozas me gustan mucho. También es muy especial para mí el Día de las Peñas, durante el cual todos los peñistas están muy unidos. El estar todos juntos disfrutando de las fiestas y divirtiéndonos es muy importante.

-¿Que importancia cree que tienen las peñas en la organización de las fiestas de Reinosa?

-Creo que las peñas son una parte fundamental de las fiestas de Reinosa porque siempre están aportando ideas y organizando cosas nuevas. Sin las peñas San Mateo no sería San Mateo, eso está claro. Creo que son muy necesarias.