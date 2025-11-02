La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro La obra podría estar terminada a primeros del año que viene y se le dará continuidad al proyecto en la calle Mayor y aledañas

La plaza de España de Reinosa espera poder mostrar en los primeros compases del año que viene cómo va a ser el centro neurálgico de la vida en la ciudad. Un diseño que hará un guiño a uno de los elementos fundamentales de toda la comarca, el río Ebro y su nacimiento; que se abrirá como un espacio de convivencia «valiente en su composición y diseño, conservadora en cuanto a su esencia y la de la ciudad»; una plaza «accesible y cómoda» en su disposición; sin perder el horizonte climático del lugar en el que se enclava, como ha explicado el concejal de Obras, Daniel Santos.

Según se mira al Ayuntamiento, a la izquierda se verán 18 árboles y una fuente de suelo para recrear el bosque y el nacimiento del Ebro, el leit motiv que marca el «espíritu» de la obra, que «es hablar de nosotros, de lo que somos, ir al origen de nuestra ciudad». En todo ese entorno, elevaciones octogonales para sentarse a la sombra de los árboles y, al pie de la fuente, «para que la plaza no sea únicamente una zona de paso, que se disfrute». En el frente de la Casa Consistorial habrá un mirador adoquinado a modo de escenario, llamativo, oteando el resto de la plaza, hacia la derecha, abierta a cualquier espectáculo, sin olvidar la fuente que convierte el agua en vino.

Los que la han diseñado dicen que será una plaza más cómoda, con menos pendiente, más accesible desde todos los puntos de vista (para una silla de ruedas, para un carrito de bebé y para los vehículos que tengan que acceder a ella). Será un espacio rectangular de unos 1.500 metros cuadrados en los que el adoquín marcará diferencias. Lo hará en la elevación paralela al edificio principal y en el suelo del resto del lugar, un material especial, llegado de Tudela y listo para aguantar cualquier tipo de temperatura, ya sea gélida en invierno o ardiente en verano. En un lado, el del gran escenario, será pequeño, colorido. En otro, el del resto de la plaza grande, señorial. En cualquier caso, únicos en la ciudad.

Extensión a la calle Mayor

El adoquín permitirá, por cierto, extender la plaza hacia la calle e irá veteado en diferentes colores combinados de forma aleatoria y en distintas proporciones. Será más claro en la zona del Ayuntamiento y más oscuro en la calle Mayor. En la zona central de la plaza y en los soportales, baldosa mayor en espiga y de color claro para resaltar la importancia del espacio.

Después se afrontará su maridaje con la calle Mayor y aledañas, reforzando esa nueva imagen de uno de los lugares más icónicos de Cantabria, enmarcado por edificios con más de un siglo de existencia.

La reforma también se lanza al modernismo desde el respeto a ese marco histórico, marcada por la losa que sustentará los mil metros cuadrados de paseo, de comercio. Eso sí, todo una vez pasada la Navidad, porque «no queremos afectar a los comercios en una época así».

Al abrir cada día las ventanas del Ayuntamiento, unos y otros miran de frente las obras, una inversión municipal de 800.000 euros en manos de la empresa Aníbal, encargada de entregar ese regalo allá por la primavera verano.