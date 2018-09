Pollinos mellizos en La Miña Carlos Jorrín es el dueño de Lola, la burra que alumbró a dos crías JOSÉ LUIS SARDINA Hermandad de Campoo de Suso Miércoles, 19 septiembre 2018, 20:37

La semana pasada, en la localidad de La Miña, en el municipio de la Hermandad de Campoo de Suso, nacieron un burro y una burra mellizos. Las burras paren una vez al año, y a veces, muy raras veces, dos. Pero cuando paren dos, es muy difícil que se logren y en un porcentaje elevado siempre muere una. Así, lo explica Carlos Jorrín, vecino de La Miña y propietario de Lola, la burra que alumbró a los dos mellizos. «El problema es que los burrucos no beben más leche que la de su madre; no quieren leche de vaca y, no sé si la madre tendrá suficiente para alimentar a los dos».

El burro o asno es un animal doméstico de la familia de los équidos. Fueron animales salvajes hasta que fueron domesticados y desde entonces han sido utilizados por el hombre como animales de carga y como cabalgadura.