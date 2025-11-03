El Programa Viernes se cita en Reinosa con el encuentro 'Saberes, Oficios y Tradiciones' Llamamiento a artesanos de cualquier ámbito, individuales o colectivos, para participar en una jornada que tendrá lugar el 12 de diciembre

Nacho Cavia Reinosa Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:01

El equipo del Programa Viernes de la comarca de Campoo Los Valles ha anunciado ya los preparativos de lo que será el III Encuentro 'Saberes, Oficios y Tradiciones', que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en Reinosa.

Como en años anteriores, la jornada tiene como objetivo el destacar la diversidad de conocimientos existentes en la comarca vinculados a la artesanía, los oficios y la gastronomía, para lo que ha convocado a aquellas personas o asociaciones que destacan en alguna de esas labores tradicionales.

La intención es lograr crear una red de colaboración que vaya más allá, y para ello los organizadores buscan artistas, emprendedores o asociaciones que lleven a cabo proyectos o trabajos artesanales de pintura, metal, hilo, fibras vegetales, cerámica, piedra o piel, entre otros, labores agroalimentarias o la elaboración de productos artesanales o de proximidad en la zona de Campoo Los Valles para mostrarlos en la jornada del 12 de diciembre.

Para aunar información o captar interesados se ha habilitado el teléfono 722 142 973.

Programa Viernes

Viernes es un programa para la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento social promovido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y puesto en marcha en 2022 en la comarca de Campo Los Valles a través de la Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles, un proyecto coordinado, a nivel autonómico, desde la Red Cántabra de Desarrollo Rural.