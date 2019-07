Reinosa finaliza la rehabilitación de la acera de la Avenida de Castilla Zona en el que se han desarrollado los trabajos de rehabilitación. / Blanca Carbonell Esta es una de las cuatro actuaciones que fueron elegidas por los reinosanos en el proceso de Presupuestos Participativos del año 2017 BLANCA CARBONELL Reinosa Miércoles, 10 julio 2019, 07:35

El Ayuntamiento de Reinosa ha finalizado la rehabilitación de la acera de la Avenida de Castilla, comunicación principal entre la capital campurriana y la localidad vecina de Matamorosa.

Se trata de una actuación elegida por los reinosanos en el proceso de Presupuestos Participativos del año 2017, que quedó pendiente dado que el Ayuntamiento consideraba que era necesario dotar la propuesta de una mayor cuantía presupuestaria, para ejecutar esta acera completamente nueva y en toda su extensión.

Finalmente los responsables municipales han considerado oportuno llevar a cabo una actuación de reparación y mejora de la acera existente en la avenida de Castilla, entre las intesecciones de la calle Los Cuetos y la Travesía Nuestra Señora de Montesclaros. Estas reparaciones puntuales han consistido en el levantamiento y ejecución de nueva solera con colocación de nuevas baldosas equivalentes o similares a las existentes anteriormente. La empresa adjudicataria ha sido Construcciones Albacán.

El Ayuntamiento consideró que los 25.000 euros de presupuesto máximo no eran suficientes para asumir el proyecto

Además del arreglo de esta vía peatonal, muy transitada por los trabajadores de la empresa galletera y los vecinos de Matamorosa, se están creando alcorques alrededor de determinados árboles, que sirven a modo de defensa de cada árbol y para evitar las causas de determinados desperfectos en la acera existente.

El alcalde de la ciudad, José Miguel Barrio, afirma que el objetivo de esta actuación ha sido , «mejorar esta acera del municipio para beneficio de los vecinos de esa zona de la ciudad, de los trabajadores de la fábrica de Cuétara y, cómo no, de los vecinos de Matamorosa». Añade además que, «en un futuro pretendemos urbanizar igualmente la acera opuesta y crear acera en desde Lupa hasta el paso a nivel». Para ello explica que, «pediremos ayuda al Gobierno regional, como una intervención singular dadas las características especiales de este lugar, posibilitando un aparcamiento para los trabajadores de Cuétara».

El proyecto de rehabilitación de esta acera, aunque en un inicio pasó la criba técnica para poder ser elegido en el proyecto de Presupuestos Participativos, el Ayuntamiento consideró en su momento que los 25.000 euros que se establecían como presupuesto máximo para cada proyecto, no eran suficientes para asumirlo.

En su momento, el concejal de Obras, Álvaro Zabalía estimaba que el precio del proyecto completo, podría ascender a cerca de los 130.000 euros, sin contar la renovación del saneamiento, que podría aumentar en 60.000 euros.

Los otros tres proyectos que fueron elegidos, la organización de actividades para jóvenes en el centro sociocultural Impluvium, la eliminación de los aparcamientos, contenedores y señales de tráfico instaladas en la zona posterior de la Parroquia San Sebastián, y la recuperación de ese espacio para uso y disfrute de la ciudadanía, como una forma de ponerle en valor que se completaría con la instalación de bancos, papeleras y árboles en la zona y la recuperación del equipamiento deportivo, recreativo y de estancia ciudadana en la zona del Parque Fluvial del Híjar.

Para seleccionar las propuestas que son sometidas a votación se hace una selección a través de dos filtros. El primero es responsabilidad de la comisión de seguimiento, que debe valorar si los proyectos se adecúan a los principios establecidos en el reglamento por el grupo ciudadano, y elaborar un informe con todas las propuestas rechazadas en el que incluyen los motivos de su exclusión. Hay por otro lado una mesa técnica que valora.

Cualquier persona, esté o no empadronada en Reinosa, y de cualquier edad, puede participar en este proceso, pero no en la votación final que se celebra para seleccionar los proyectos que finalmente se ejecutarán, que está reservada únicamente para los residentes en la ciudad.

En el proceso de Presupuestos Participativos de 2018 ocurrió una situación similar al de la rehabilitación de la acera de la Avenida de Castilla. En esta ocasión, por número de apoyos recabados, la propuesta que más adhesiones se grajeó fue la relativa a la instalación de una antena de radio que permita sintonizar adecuadamente emisoras de radio musicales en Reinosa.

Sin embargo, debido a que la sintonización o no de emisoras de radio en Reinosa no depende del Ayuntamiento de la ciudad y que esta no se mejorará con la instalación de una nueva antena, esta propuesta fue rechazada por el grupo motor de los Presupuestos Participativos.