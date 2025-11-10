El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Homenaje a Camilo Vega en el salón de plenos del Ayuntamiento de Reinosa. DM

Reinosa reconoce la trayectoria deportiva del luchador de brazos Camilo Vega

Autoridades, familiares, amigos y deportistas se han reunido en un homenaje a quien es «un referente para las nuevas generaciones de nuestra comarca»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:58

El Ayuntamiento de Reinosa ha reconocido en un acto público la destacada trayectoria deportiva de Camilo Vega en la disciplina de la lucha de brazos, un acto que ha servido además para agradecerle el haber retomado, una vez más desde la presidencia, la actividad de la Asociación de Lucha de Brazos de Campoo.

Autoridades municipales, familiares, amigos, compañeros del club y una representación de luchadores de brazos han estado presentes en un emocionante acto que ha tenido lugar en el salón de plenos y en el que se ha destacado el cariz humano y la larga lista de triunfos de Vega.

Logros deportivos

El concejal de Deportes Borja Ortega ha destacado «el trabajo, la entrega sin límites y el amor por su tierra» de un deportista con «un palmarés impresionante» del que, destacó, sus campeonatos de España en diferentes categorías, su campeonato de Europa logrado en Barcelona en 55 kilos, el segundo puesto del continente que obtuvo en Londres en el mismo peso, el segundo lugar logrado en el Europeo de Noruega en 50 kilos o el segundo puesto de la cita mundial de Suiza.

A ellos, se suman, añadió el edil, «un tercer puesto en el Internacional de Cambrils y los múltiples campeonatos conseguidos en Madrid, Barcelona, Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias y Cantabria».

Ortega agradeció así mismo a Camilo Vega «su ejemplo, constancia y el habernos hecho vibrar con cada logro. Eres y serás un referente para las nuevas generaciones de deportistas de nuestra comarca».

