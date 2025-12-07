El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Situación actual del antiguo cementerio civil en Castro. DM

El Colectivo Memoria de Laredo pide colaboración para localizar a los descendientes de los fusilados en Castro

Del 5 al 7 de diciembre de 1937 se enjuició «de manera rápida y sin garantías jurídicas» a una decena de hombres de la comarca oriental. Ahora, 88 años después, la asociación busca a sus familiares

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:08

Comenta

Casi noventa años después de los juicios sumarísimos celebrados en Castro Urdiales entre el 5 y el 7 de diciembre de 1937, el Ayuntamiento de ... la localidad ha solicitado una subvención de 15.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para localizar una fosa común en el cementerio de Ballena. Según la petición municipal, allí yacen diez vecinos fusilados el 14 de enero de 1938 tras ser condenados por tribunales militares franquistas «rápidos y sin garantías jurídicas». El Consistorio aún no tiene noticias sobre si recibirá la subvención solicitada a la FEMP, pero el Colectivo Memoria de Laredo, organismo que dio impulso a esta búsqueda, está tratando de localizar a posibles familiares de las víctimas.

