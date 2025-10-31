El arreglo de la carretera entre Santullán y Otañes costará 6,4 millones, casi un millón más de lo previsto El Gobierno aprueba la contratación de la mejora de tres kilómetros de vial

Violeta Santiago Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 16:44 | Actualizado 17:19h.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado finalmente la contratación del proyecto de mejora de la carretera autonómica CA-250, entre Santullán y el límite provincial con Vizcaya, en el Puerto de las Muñecas, hasta el final de la travesía de Otañes, por un presupuesto de casi 6,4 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. La Consejería de Fomento había reservado 5,5 millones en sus partidas para inversiones con destino a este tramo de algo más de 3,1 kilómetros que se encuentran muy deteriorados y con baches continuos que afectan a los vehículos que atraviesan la vía. Pero desde esa estimación de precio inicial, el presupuesto se ha ampliado en casi un millón de euros.

Esta actuación responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en una vía que presenta «deficiencias estructurales y funcionales, especialmente en zonas urbanas y de curvas de radio reducido», ha explicado el Gobierno, cuyo plan es ampliar la calzada, crear aceras continuas en la travesía de Otañes y la corrección de trazados peligrosos en el tramo interurbano, que está encajado entre el río Mioño y zonas montañosas.

El proyecto incluye mejoras en drenaje, alumbrado, señalización, mobiliario urbano y gestión ambiental.

El departamento que dirige Roberto Media encargó en junio del año pasado la redacción del proyecto de mejora a la empresa A-Gatein Ingeniería con la misión de que los trabajos sirvan para mejorar el trazado y ampliar la plataforma desde la intersección de la CA-251 en Santullán hasta la primera curva tras salir de Otañes.

En aquel momento se difundió que, como actuaciones complementarias, se ejecutará una zona de estancia entre la carretera y el río Mioño, aprovechando una antigua zona de acopios de madera. Aunque habrá cortes parciales de tráfico cuando se inicien las obras, no está previsto en ningún caso el corte total de la carretera.