Actual puente sobre el arroyo Sámano. DM

Castro adjudica la demolición y sustitución del puente sobre el arroyo Sámano

La empresa Rucecán se encargará de las labores con un presupuesto de 304.632 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:29

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha adjudicado a Rucecán el proyecto para demoler y sustituir el puente sobre el arroyo de Sámano, una actuación valorada en 304.632 euros (IVA incluido), que marcará un antes y un después en la localidad al ver notablemente mejorado este canal de comunicación. Los trabajos consistirán primero en la demolición de la infraestructura actual, que genera problemas por el mal estado en el que se encuentra como consecuencia del paso del tiempo.

En segundo término, se ejecutarán las cimentaciones y estribos de hormigón armado que soportarán el peso del nuevo puente. A la vez, se colocará una nueva losa estructural y se instalarán barandillas de seguridad y pavimento antideslizante. «El diseño permitirá mejorar la capacidad de drenaje del arroyo, evitando riesgos de inundación en episodios de lluvias intensas», han explicado desde el Ayuntamiento. El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses.

La alcaldesa de Castro, Susana Herrán, ha destacado que «apostamos por inversiones que no solo solucionan los problemas inmediatos, sino que también planifican el futuro de la ciudad y de sus juntas vecinales». Con esta actuación, «damos respuesta a una demanda vecinal largamente esperada», ha subrayado. Herrán ha remarcado también que se trata de una «actuación prioritaria y necesaria para mejorar la comunicación y la seguridad vial en Sámano, con la que además garantizamos infraestructuras modernas, seguras y de calidad».

Por último, la alcaldesa ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento con la gestión responsable y eficiente: «Invertir en obras, es invertir en la mejora de calidad de vida de castreños y castreñas. Seguimos trabajando con rigor, planificación y responsabilidad para seguir construyendo la ciudad que merecemos», ha dicho.

