El PP de Castro advierte de que la licitación del nuevo contrato del Castrobús «ya va tarde» Los populares se preguntan qué va a pasar en mayo si no se adjudica el servicio a tiempo, «ya que no caben más prórrogas y son de sobra conocidos los malos antecedentes» ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 22 noviembre 2018, 07:35

El secretario general del Partido Popular de Castro Urdiales, Álvaro Leuza, mostró ayer la preocupación de su formación política por la falta de información sobre el nuevo procedimiento de licitación del contrato de servicio de transporte urbano de pasajeros, que deberá entrar en vigor, previsiblemente, a mediados del año 2019.

Y es que la nueva licitación de este servicio se presenta «lenta y compleja» a juicio del PP, más aún cuando pueden surgir, recursos y alegaciones que dilaten el proceso en el tiempo mucho más de lo previsto. En este sentido, el número dos de los populares castreños se pregunta qué va a pasar en el mes de mayo si no se consigue licitar el contrato a tiempo, ya que no caben más prórrogas y son de sobra conocidos los malos antecedentes.

«Queremos saber en qué situación se encuentra la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, así como cuáles son las condiciones económicas, ya que estamos a seis meses de la entrada en vigor del nuevo contrato y no hay noticia alguna sobre ello», afirmó Leuza. Además insistió en que «se debe dar participación a la sociedad castreña en el nuevo diseño de líneas», para que vecinos de determinadas zonas del casco urbano y, sobre todo, los de las juntas vecinales no vuelvan a verse perjudicados por un modelo «injusto».

El equipo de gobierno asegura que los técnicos están trabajando ya en los pliegos de condiciones

Finalmente, Leuza lamentó que «de nuevo el desarrollo de Castro como ciudad se vea condicionado por la incapacidad de los actuales responsables municipales para impulsar los grandes contratos en el Ayuntamiento». Por ese motivo «desde el Partido Popular les pedimos que no lastren el futuro de los vecinos de Castro y comprometan a la próxima corporación; deben licitar de inmediato el nuevo contrato de Castrobús».

Ante las manifestaciones de los populares castreños, la concejal de Comunicación, Elena García (CastroVerde), quiso dejar claro el PP no había pedido información sobre este asunto hasta ayer, en una comisión informativa. «No sé porque dicen que no tienen información al respecto cuando lo cierto es que hasta ahora no se habían interesado sobre este tema».

García aseguró que los técnicos municipales ya están trabajando en la elaboración de los pliegos de condiciones que saldrán a concurso. «En estos momentos están estudiando qué tipo de contrato hay que licitar teniendo en cuenta el cambio de la Ley de Contratos de hace unos meses. Es una cuestión puramente técnica».

Un servicio similar

La concejala de Comunicación señaló que el hecho de haber aplicado hace unos meses varios cambios y mejoras en el servicio del Castrobús supone que «tenemos una parte ya avanzada del pliego de condiciones técnicas». «El servicio que salga a concurso será similar al que hay ahora mismo puesto que no hemos detectado nada chirriante hasta el momento». «Con el servicio a demanda hubo bastante revuelo al principio pero ahora no hay quejas al respecto».

Así las cosas, la intención del equipo de gobierno de CastroVerde es sacar cuanto antes este contrato a concurso, ya que el mes de mayo finaliza el actual y «salvo que haya algún resquicio lega, no se puede prorrogar más». «Que no se preocupe el Partido Popular porque estamos encima de este asunto, como de otros, y nuestra intención es poder adjudicar el nuevo servicio cuanto antes, pero ahora mismo es un asunto que depende exclusivamente de los técnicos municipales, que son los que tienen que redactar los pliegos de condiciones. Nuestra labor es estar encima de ellos para que salga cuanto antes», concluyó.