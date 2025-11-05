Castro ampliará el aparcamiento regulado a las playas de Oriñón, Arenillas y Dícido en verano

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha iniciado el trámite de consulta pública (durante 20 días) para la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Aparcamiento ... Limitado en la Vía y Espacios Públicos (OCA), con el objetivo de ampliar las zonas de estacionamiento regulado. Esta medida forma parte del Plan Normativo Municipal para el año 2025, aprobado en sesión plenaria el pasado 28 de enero, y responde a la necesidad de mejorar la gestión del aparcamiento ante el incremento de vehículos tanto de residentes como de visitantes.

La nueva ordenanza prevé extender la regulación a más zonas del núcleo urbano y a distintos puntos del municipio donde se concentran problemas de estacionamiento, especialmente durante los meses de verano. Así, se contempla llevar la OCA a las playas de Oriñón, Arenillas y Dícido en la época estival, con el fin de ordenar el aparcamiento ante la fuerte afluencia turística. También se prevé su ampliación al entorno del Cementerio de Ballena, a la parte alta del barrio de Cotolino junto al IES Ocho de Marzo, a los alrededores de la Plaza de Toros y al acceso público al Polígono de La Tejera, aunque no en el interior de este último por tratarse de un espacio de titularidad privada.

El Ayuntamiento explica en el expediente publicado en su portal que la «fuerte presión de vehículos», sumada a la existencia de más de 20.000 coches censados y apenas 4.000 plazas actualmente reguladas, provoca graves dificultades para aparcar, especialmente en el centro urbano y en las zonas costeras, más en julio y agosto. Esta situación genera congestión, contaminación y pérdida de calidad de vida para los residentes, apunta el Consistorio.

La revisión de la ordenanza también incluirá la corrección de erratas o incoherencias detectadas en la normativa vigente y, por otro lado, el texto indica que las condiciones actuales de las tarjetas anuales para residentes no se verán modificadas.

El Ayuntamiento ha abierto un periodo de 20 días para que los ciudadanos, colectivos y asociaciones interesados puedan presentar sus opiniones o aportaciones sobre los cambios propuestos. Estas podrán registrarse tanto de manera presencial en el Registro General como de forma telemática a través del Registro Electrónico del Consistorio.

La regulación no se aplicará a todo el municipio

Entre las alternativas analizadas, el Ayuntamiento estudió opciones como la ampliación total de la regulación a todo el municipio, la zonificación más extensa o la rotación pura de vehículos. Sin embargo, se considera que dichas opciones no serían sostenibles social ni económicamente. Por ello, se opta por una ampliación progresiva de las zonas reguladas y se priorizan las áreas con mayor presión de tráfico y demanda de estacionamiento.

La Administración local advierte de que la ausencia de regulación seguiría generando congestión, aparcamiento desordenado y un aumento del tráfico en busca de espacios libres, lo que repercute en la seguridad, la movilidad y la calidad del aire.