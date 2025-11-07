Castro buscará una fosa común en el cementerio de Ballena con diez vecinos fusilados

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha solicitado una subvención de 15.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a ... cabo actuaciones de recuperación de la Memoria Democrática en el municipio, entre ellas la investigación sobre una posible fosa común de la Guerra Civil ubicada en el conocido cementerio de Ballena.

Según ha detallado la concejal de Patrimonio y Archivo Dely Vélez, de conseguirse la ayuda, 10.000 euros se destinarían a la búsqueda y localización de la fosa en el camposanto, mientras que los 5.000 euros restantes se dedicarían a investigar la identidad y el contexto de las diez personas fusiladas en 1938 en ese mismo emplazamiento. Las personas cuyos restos se buscarán proceden de Castro Urdiales, Guriezo y de Rasines. Sus fusilamientos ya están documentados y certificados.

El Ayuntamiento castreño recibió un comunicado de la Asociación de Memoria de Laredo, que se puso en contacto para impulsar estas investigaciones. La citada concejalía ya dispone de los certificados de defunción de estas diez personas, con lo que se confirma que fueron fusiladas en ese lugar. Si la FEMP concede la subvención, los trabajos de búsqueda se llevarán a cabo con equipos profesionales.

Vélez ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la convocatoria de ayudas de la FEMP destinada a proyectos de Memoria Democrática, impulsada con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Su objetivo es promover el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y documental vinculado a este periodo.

La edil subraya que el proyecto permitirá «seguir avanzando en el compromiso del Ayuntamiento de Castro Urdiales con la preservación de nuestra historia y con el reconocimiento a las personas y colectivos que lucharon por la libertad, la justicia y los valores democráticos».

El plan presentado por el Ayuntamiento contempla actuaciones de investigación histórica, prospección y localización de fosas, así como acciones de divulgación, dignificación y sensibilización ciudadana, con el fin de acercar este legado a las nuevas generaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Castro-Urdiales, Susana Herrán, destaca que esta solicitud «se suma a otras acciones que el Ayuntamiento viene impulsando en materia de patrimonio y archivo histórico», y refuerza la apuesta del Consistorio por «la protección de la memoria colectiva y la promoción de los valores democráticos como elementos fundamentales de la identidad local».