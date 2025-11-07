El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada al conocido camposanto de Castro Urdiales. DM

Castro buscará una fosa común en el cementerio de Ballena con diez vecinos fusilados

El Ayuntamiento pide una subvención de 15.000 euros a la FEMP para investigar la fosa y lo ocurrido en 1938

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:00

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha solicitado una subvención de 15.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a ... cabo actuaciones de recuperación de la Memoria Democrática en el municipio, entre ellas la investigación sobre una posible fosa común de la Guerra Civil ubicada en el conocido cementerio de Ballena.

