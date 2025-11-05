Castro celebrará el Día del Patrimonio con visitas teatralizadas al Cementerio de Ballena Talleres artesanales, rutas guiadas, combates medievales y visitas nocturnas a la Iglesia de Santa María de la Asunción se desarrollarán los días 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, a través de la Concejalía de Turismo, Patrimonio, Archivo y Mercado, ha organizado una programación especial con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebrará los días 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre, con propuestas para todos los públicos.

Durante el primer fin de semana, 8 y 9 de noviembre, la Biblioteca del Centro Juvenil El Camarote acogerá los Talleres Patrimoniales, organizados por la Fundación Camino Lebaniego. En ellos, los participantes aprenderán a elaborar inciensos artesanales con elementos naturales. La actividad «combina tradición, creatividad y respeto por el entorno», según indican desde el Consistorio. Para formar parte del taller será necesario inscribirse vía Internet o a través de la web Agenda Camino Lebaniego.

Además, esos mismos días se harán las visitas teatralizadas al Cementerio de Ballena, una oportunidad para descubrir uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del municipio. Los pases serán el sábado a las 16.30 horas y el domingo a las 11.30 y 13.00 horas, con aforo limitado e inscripción en la web municipal.

El segundo fin de semana, los días 14, 15 y 16 de noviembre, continuará la programación con nuevas actividades. El viernes 14 se celebrarán visitas nocturnas a la Iglesia de Santa María de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con pases a las 18.30 y 19.45 horas.

Asimismo, el sábado 15 y domingo 16 tendrán lugar en el Centro Juvenil El Camarote los talleres de combate medieval, donde el público infantil y juvenil podrá descubrir cómo se entrenaban las milicias de la época utilizando armas de entrenamiento seguras. Los horarios serán a las 17.00 y 18.30 horas, con entrada libre.

Por último, se ofrecerán visitas guiadas por el Castro Medieval y el Castro Tradicional, con punto de encuentro en la Oficina de Turismo del Parque Amestoy. Las inscripciones estarán disponibles en el apartado Cita Previa de la web del Ayuntamiento.

La alcaldesa Susana Herrán ha subrayado que «con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la divulgación, protección y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del municipio».