Castro instala nuevas unidades de desfibriladores en edificios públicos Uno de los aparatos DEA en el Centro Cultural Eladio Laredo. :: s. hidalgo El personal ha sido formado para poder utilizar de manera correcta los aparatos SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Viernes, 7 junio 2019, 07:37

El Ayuntamiento castreño continúa apostando por la prevención en cuanto a ataques cardíacos se refiere. Por ello, Castro cuenta con cuatro nuevas unidades DEA (Desfibrilador Externo Automático) que han sido instaladas en el Ayuntamiento; en el Centro Cultural La Residencia; en el Centro Cultural Eladio Laredo y en el Polideportivo de Sámano. Con la finalidad de garantizar un uso correcto de los aparatos desfibriladores, el personal de estos edificios públicos han sido formados adecuadamente.

Tal y como informaron desde el Ayuntamiento, «la idea es instalar alguno más en otras instalaciones y dependencias municipales, como el Centro Juvenil El Camarote o los vehículos de la Policía Local». De este modo, Castro se está convirtiendo en un municipio cardioprotegido que cuenta con medidas preventivas frente a los ataques cardíacos, «que pueden resultar mortales si no se actúa en tiempos muy cortos». Por su parte, Laura Pando, técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, explicó que el curso es el mínimo de seis horas según la legislación de Cantabria. «Se enseña a utilizar el DEA y también soporte vital básico para saber actuar en una situación de emergencia», señaló Pando, asegurando que el desfibrilador no es complicado de emplear porque la pantalla va indicando los pasos a dar y el aparato detecta la carga que necesita dar. Además, al lado hay un cartel que indica las actuaciones que hay que hacer y la unidad va conectada a un teléfono para llamar al 061, indicando lo que ha sucedido y actuando de seguido. «A la gente le asusta no saber que hacer en una situación de emergencia, pero en el curso se explica que es sencillo y que es importante actuar rápido», concluyó Pando.

Puntos cardioprotegidos

Además de los nuevos puntos mencionados, Castro Urdiales cuenta con puntos cardioprotegidos gracias a la instalación de unidades DEA en los polideportivos Peru Zaballa y Pachi Torre, así como en los estadios de Riomar y Mioño y también en el Pabellón de Actividades Náuticas y en el Servicio de Bomberos. «Se ha decidido instalar más de estos aparatos que salvan vidas en otros edificios públicos, empezando con los de mayor afluencia de usuarios», matizaron desde el Consistorio. Por otro lado, los departamentos de Prevención de Riesgos Laborales, Recursos Humanos e Informática están inmersos en la elaboración de un mapa que indique la localización de los desfibriladores existentes en Castro. Esta mención supondrá, según el Ayuntamiento, «una capa más de información al catálogo de datos abiertos geolocalizados que están disponibles en la web municipal para su posible reutilización».

Para la elaboración de este mapa el Consistorio solicitará información a la Consejería de Sanidad y a colegios, institutos, empresas y otras entidades para que se pongan en contacto con el Ayuntamiento para informar a la ciudadanía de si cuentan con un desfibrilador en sus instalaciones, todo ello a través de la cuenta webmaster@castro-urdiales.net

Castro añade cuatro unidades DEA a las seis con las que ya contaba el municipio

Finalmente, el Ayuntamiento quiso recordar la importancia de que la localización de estas unidades DEA sean de conocimiento público y se transmitan también al 061 y al 112». La información que se consiga se utilizará para el mapa web y para compartir los datos con los servicios de emergencias e incluso con una 'app' que existe de la Sociedad Española de Cardiología para la localización de desfibriladores.