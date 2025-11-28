Castro investiga un vertido de cien sacos con material de obra en Sámano Desde el Ayuntamiento recuerdan que este tipo de actuaciones conllevan sanciones de entre 901 y 45.000 euros y perjudican al medio ambiente, además de generar costes de gestión

Un vertido con más de cien sacos de materiales de construcción en el barrio Ornás de Sámano, Castro Urdiales. Es el comunicado que ha enviado el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente, tras recibir «el aviso de la ciudadanía» y anunciar que el Consistorio «tomará las medidas oportunas para investigar la situación, identificar a los responsables y sancionarles». Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que la multa por este tipo de acciones oscila entre 901 y 45.000 euros.

La Red de Puntos Limpios del Gobierno de Cantabria «recoge gratuitamente este tipo de materiales», recuerdan, y depositarlos fuera de los cauces establecidos «no solo genera un impacto negativo en el entorno, sino que también supone una carga adicional para el servicio municipal de recogida de residuos, afectando a su funcionamiento diario», ha explicado la concejala del área Virginia Losada.

Por eso, «agradecemos la colaboración ciudadana por informar sobre este tipo de incidentes que afectan al medio ambiente y al entorno natural de nuestra ciudad» y «hacemos un llamamiento a la responsabilidad para erradicar este tipo de infracciones».