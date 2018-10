Castro licita de nuevo la obra de Ocharan después de resolver el primer contrato El proyecto de acondicionamiento de los túneles de Ocharan aliviará el tráfico en una de las calles de más tránsito como es Leonardo Rucabado. / Abel Verano El Ayuntamiento asegura que la empresa adjudicataria «se ha negado a comenzar los trabajos» tres meses después de la formalización del contrato ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 6 octubre 2018, 08:44

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha licitado por segunda vez las obras de acondicionamiento de la túneles de Ocharan, tres meses después de la adjudicación de la obra y formalización del contrato con la empresa Equipamientos Blaslo, «que se ha negado a iniciar los trabajos», según señala el equipo de gobierno de CastroVerde, motivo por el que se han visto obligados a resolver el contrato.

Según detalló ayer CastroVerde en una nota de prensa, el pasado 2 de agosto se firmó el acta de replanteo de los trabajos, momento en que debieron comenzar los mismos como ordenó la dirección de obra. «Sin embargo, la constructora desoyó las indicaciones, argumentando extracostes y diferencias de precio insalvables sobre las que un mes antes había ofertado».

LAS CIFRAS 884.796 euros es el presupuesto base de licitación de las obras de reforma de los túneles de Ocharan. 6 meses es el plazo de ejecución de la obra, que deberá estar acabada antes del 31 de octubre de 2019.

El equipo de gobierno asegura que, tras numerosas reuniones, la dirección de obra -que son los redactores del proyecto, por relación contractual del concurso de ideas de 2008- indicó que los reparos del contratista no estaban justificados y no eran óbice para comenzar la obra, ordenando en varias ocasiones que se comenzaran los trabajos, órdenes que no fueron cumplidas. «Llegado a este punto, pese a los intentos infructuosos de reconducir la situación y que el contratista ni siquiera acudía a las reuniones a las que estaba convocado, el Ayuntamiento decidió resolver el contrato e iniciar una nueva licitación como indica la Ley de Contratos, dando audiencia al contratista y solicitando la resolución del contrato al Consejo de Estado, incautando mientras tanto la fianza del contratista (27.000 euros) por incumplimiento del 'acuerdo'».

Según indicó el Ayuntamiento castreño, la nueva licitación ya está publicada en el portal de contratación del Estado y el plazo de presentación de ofertas, cuya adjudicación está condicionada al dictamen del Consejo de Estado, está abierto hasta el 25 de octubre. El presupuesto de licitación asciende a 884.796,46 euros y el plazo de ejecución de las obras es de seis meses, manteniéndose el proyecto como en el primer concurso.

«Deficiencias en el proyecto»

Hace apenas quince días, la empresa adjudicataria del primer concurso aseguró que había solicitado la rescisión del contrato debido a las «carencias y deficiencias del proyecto realizado por el propio Consistorio». El delegado de la zona de Equipamientos Blaslo y firmante del contrato, Juan Antonio Ramírez, señaló, en declaraciones a Castro Punto Radio, que habían detectado «varias carencias y deficiencias en el proyecto realizado por el Ayuntamiento», destacando «la existencia de una galería subterránea en la zona de intervención, que afecta a los trabajos de cimentación y a una propiedad declarada como Bien de Interés Cultural». Se trata, según dijo, de una galería que discurre por debajo de los túneles, entre el Castillo y el Palacio de Ocharan.

Asimismo, la empresa señalaba que «no está calculado el refuerzo del túnel peatonal, sino que se basa en una recomendación. Tiene que haber un cálculo exacto, siendo además un paso de personas en el que hay que extremar la seguridad».