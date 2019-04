Castro tiene que modificar el proyecto de las obras de los túneles de Ocharan A la derecha de la imagen se aprecia el muro que la familia De la Vía pretende conservar. / Samira Hidalgo El Ayuntamiento trabaja para recalcular la superficie de la nueva infraestructura ante la petición de los propietarios de mantener el muro anexo al Palacete ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 27 abril 2019, 07:46

Las obras de acondicionamiento de los túneles de Ocharan, en Castro Urdiales -que comenzaron hace casi dos meses- se han topado con un obstáculo que ha obligado al Ayuntamiento a variar el proyecto inicial. Y es que la familia De la Vía, propietaria del Palacete, el Castillo y los Jardines de Ocharan que rodean la obra en cuestión, ha exigido que se mantenga el muro exterior anexo al Palacete.

«Los propietarios tenían sus reparos a tirar el muro externo. Había que picar en piedra y estaba demasiado cerca de los cimientos del edificio. Aunque el riesgo era lejano, la dirección de obra ha entendido que la petición era razonable y ha habido que mantenerlo. Ahora los técnicos están recalculando la dimensión de la nueva infraestructura», explicó el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (CastroVerde).

LA CIFRA 705.005 de euros es el precio en el que se adjudicaron las obras de acondicionamiento de los túneles de Ocharan.

El edil reconoció que hace unos días que no hay maquinaria trabajando en la zona porque también se está a la espera de poder cortar el suministro de gas que transcurre por debajo de la carretera. «Hemos tenido que esperar dos meses para que la empresa suministradora contestase para saber qué acción podemos llevar a cabo para poder cortar y desviar el suministro por otro lado», apuntó Amor, al tiempo que pidió paciencia a la ciudadanía, a la que quiso tranquilizar.

Y es que el concejal de Urbanismo quiso dejar claro que esta actuación no ha sufrido ningún problema que impida continuar con los trabajos, «ya que es una situación de obra bastante común». «Lo que no es común es el tipo de obra porque ha habido que cortar una calle que es esencial para Castro. Pero no difiere mucho de la situación de cualquier otra obra».

El concejal de Urbanismo asegura que la Semana Santa también ha retrasado la resolución de este percance. «Se está haciendo el recálculo de la estructura, pero no se tarda dos días. Una vez que esté definido tendrá que ser aceptado por las dos partes». «Todo el mundo está pendiente, es una obra muy mediática. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que siga adelante y considero que no hay que crear alarmismos. No hay proyecto que coincida al cien por cien con la obra que se realiza porque sino sería una certificado de fin de obra».

El edil de Urbanismo dice que se cumplirán los plazos para recibir la subvención regional

Respecto a los plazos de finalización de la obra, que se calcula se prolonguen durante seis meses, el edil de Urbanismo asegura que para el 31 de octubre (fecha máxima para poder recibir la subvención de 600.000 euros del Gobierno regional) la actuación estará acabada. «Ahora mismo hay una empresa adjudicataria, el Ayuntamiento tiene dinero para pagar la obra y están ahí».

Dos adjudicaciones

Hay que recordar que el Ayuntamiento castreño adjudicó el pasado mes de enero a la empresa Misturas SA (Orense) esta actuación y la urbanización del entorno de la calle Leonardo Rucabado por un importe de 705.005 euros.

Eso sí, la rehabilitación de los túneles fue adjudicada por primera vez en junio del pasado año a la empresa Equipamientos Blaslo SL por 670.000 euros, y las obras debieron haber comenzado tras la firma del acta de replanteo el 3 de agosto. «Sin embargo, el contratista se negó a empezar las obras, ya que exigía un mayor importe que el que ofertó dos meses antes en la licitación y pese a los intentos del Ayuntamiento para reconducir la situación, al constatarse que el contratista ni siquiera acudía a las reuniones convocadas, no quedó otra opción que iniciar la resolución del contrato por incumplimiento culpable, que requiere de un dictamen previo del Consejo de Estado, y fue solicitado el 2 de octubre tras dar audiencia al contratista», según señaló el equipo de gobierno de CastroVerde.

Dicho dictamen señaló que «la tramitación del expediente del Ayuntamiento fue correcta y ajustada a derecho, determinando culpa en el contratista y procediendo a resolver el contrato incautando la garantía (27.000 euros) y debiéndose evaluar además los posibles perjuicios irrogados al Ayuntamiento».