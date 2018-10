Castro reorganizará los locales municipales cedidos a colectivos El Ayuntamiento tiene cedidos 50 locales a asociaciones y entidades. / Samira Hidalgo Castro Urdiales Las asociaciones y peñas se ajustarán a una nueva legislación para poder mejorar los servicios SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Martes, 30 octubre 2018, 12:03

En la actualidad, el Ayuntamiento de Castro Urdiales tiene cedidos 50 locales para el desarrollo de diferentes actividades culturales, deportivas y lúdicas, llevadas a cabo por numerosas asociaciones, colectivos y peñas. Tras haber detectado incumplimientos con respecto a la ordenanza reguladora existente desde 2010, el Ayuntamiento decidió renovar la gestión de estos locales, algo necesario también con la llegada de nuevas peticiones de uso. Por ello, el Consistorio consideró adecuada la actualización de la Ordenanza reguladora del uso de locales municipales, normas a las que deberán adaptarse los diferentes colectivos en caso de aprobarse en el Pleno.

Los objetivos principales de la modificación de la ordenanza consisten, tal y como manifestó el propio Ayuntamiento, en «poner al día las autorizaciones de uso, dando seguridad jurídica a las entidades al poder obtener un documento de cesión, y disponer de algunos espacios para ampliar servicios u otorgar locales a asociaciones que no disponían de ellos», todo ello tras comprobar la necesidad de «poner orden y gestión» en dichos locales, al igual que, aseguró, sucedió con «otros asuntos municipales como el Cementerio o los mercados y mercadillos».

El Ayuntamiento reconoció haber llevado a cabo un trabajo de inventariado de los locales a finales del año 2017, mientras que a mediados de junio notificó a las entidades que hacen uso de estos espacios en la actualidad que, con vistas a la regularización, debían comunicar si contaban con el correspondiente documento de concesión o autorización, debiendo solicitar el uso del mismo especificando las actividades que realizan en el local, así como el calendario de uso que debe concretar los días y las horas , además del número potencial de usuarios, en caso de no poseer dicho documento.

De los 50 locales cedidos por el Ayuntamiento, solo cuatro entidades cuentan con autorización en vigor

Tras las comprobaciones pertinentes, el Ayuntamiento pudo extraer que «tan solo cuatro entidades disponen a día de hoy de una autorización en vigor, mientras que el resto está en precario en los 50 locales municipales que ocupan». La situación se ve acentuada con las nuevas peticiones de asociaciones que el Consistorio debe atender, de ahí surgió esta reorganización cuyo objetivo consiste en optimizar los espacios existentes, contemplando el uso compartido de los locales cuando sea necesario.

La ordenanza y sus cambios

Por otro lado, se llevarán a cabo algunas modificaciones de la Ordenanza reguladora del uso de locales municipales para «adecuarla a la realidad actual y a las necesidades de futuro», según afirmó el Ayuntamiento, unas modificaciones que deberán aprobarse en el Pleno de este martes, 30 de octubre y que «se adaptan a la realidad actual», según aseguró la concejala de Cultura, Elena García.

Uno de los principales cambios que se podrá llevar a cabo será que se podrá distinguir entre tres tipologías de uso que no estaban reguladas, pudiendo ser locales de uso concurrente o compartido, no compartido y con zonas comunes de uso concurrente. Dependiendo de la tipología asignada, los usuarios de locales con zonas comunes se ocuparán de la limpieza, así como del buen uso de esas zonas y los de uso no compartido dispondrán de un seguro de responsabilidad civil ante terceros con el fin de responder de los daños que puedan ocasionarse debido al desarrollo de sus actividades.

Otra de las modificaciones tiene que ver con los periodos de autorización, que serán de cuatro años. Una vez transcurrido ese tiempo, los usuarios deberán renovar las autorizaciones. Por otro lado, se intentarán agrupar las asociaciones, peñas y colectivos de una manera coherente, atendiendo a sus fines, por ello, será necesario especificar en el documento de autorización las condiciones concretas y particulares. Además, las entidades asumirán los gastos de conservación y mantenimiento, y en el caso de ser susceptibles de individualización, también deberían hacerse cargo de los costes de los servicios y suministros.