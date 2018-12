Castro sigue a la espera de que Fomento confirme la obra de la pasarela sobre la A8 Fomento pretende eliminar los cruces del entorno del Parque de Bomberos y construir unas rotondas. / A. A. Los compromisos del Ministerio, dentro del proyecto del tercer carril de la autovía, incluyen dos rotondas más SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Domingo, 9 diciembre 2018, 08:32

El Ayuntamiento de Castro Urdiales continúa a la espera de noticias sobre la construcción de una pasarela sobre la A-8 que conecte la ciudad y la pedanía de Sámano, así como la mejora de los accesos desde la autovía por la entrada Sur de la ciudad. Según el Consistorio, se trata de compromisos adquiridos en distintos encuentros por el Ministerio de Fomento ante la ejecución del proyecto de ampliación del tercer carril de la conexión Bilbao-Castro valorado en medio millar de millones de euros. En el caso de las rotondas, supondrían la eliminación de dos cruces conflictivos, entre el Parque de Bomberos y el área comercial de la zona. A la par, el Ayuntamiento también solicitó una tercera entrada a la ciudad desde la A-8 en el barrio de Santa Catalina.

El Ministerio de Fomento pretende construir un tercer carril en la autopista A-8 desde Vizcaya hasta Solares, un proyecto que rondaba los 500 millones de euros y del que aún se desconoce el plazo de ejecución. El concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, explicó que la primera comunicación a este respecto tuvo lugar a comienzos del año 2017. «Indicaron a todas las administraciones que podían verse afectadas que informasen al resto de esa iniciativa porque todavía no tenían el anteproyecto y, a día de hoy, seguimos sin conocerlo».

El Ayuntamiento no quiso dejar pasar la oportunidad y reclamó a Fomento dos aspectos: un tercer acceso a la ciudad por la zona de Santa Catalina, ya que el Equipo de Gobierno no entendía «cómo una obra de esta envergadura que no intentase mejorar los accesos» y, por otro lado, el Consistorio argumentó la existencia de un trazado de ferrocarril de Alén, «que cuando se construyó la autopista se cortó directamente, dejando sin esa posible vía que tenía Castro para comunicarse con Sámano».

«De la Serna afirmó que había atendido la solicitud de hacer la pasarela», aseguro el concejal

«Les dijimos que ahora era el momento oportuno para corregir aquel defecto. Cuando construyeron la autopista no lo tuvieron en cuenta y si ahora van a hacer una obra de esa envergadura a Fomento no le cuesta mucho incluir una pasarela que pasara por encima de la autopista por donde iba antes el ferrocarril», aseguró Amor. Se trata de un trazado que transcurriría por encima de la autopista desde el polígono de La Tejera hasta el barrio de Pando, tras lo cual, «el Ayuntamiento se encargaría de realizar las conexiones pertinentes». Esta alternativa, aseguraron desde el Consistorio, fue comunicada a mediados de el mes de abril de 2017, «no recibiendo noticias al respecto». «En mayo de 2018, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento de entonces, vino a hacer la presentación de cuál iba a ser el trazado de la obra y demás, un anteproyecto que todavía no conocemos», indicó Amor, si bien es cierto, el edil aseguró que en ese encuentro, de la Serna «explicó el proyecto y afirmó que había atendido la solicitud del Ayuntamiento de hacer la pasarela». Con respecto a la petición por parte del Equipo de Gobierno de realizar una tercera entrada para Castro Urdiales por el barrio de Santa Catalina, Amor afirmó que «no dijeron nada, aunque todo apunta a que no la han incluido por el momento», dejando claro que el Consistorio no renuncia a la misma.

Por otro lado, con respecto al enlace de la salida Sur de Castro, el edil reconoció que «es algo que Fomento quiere hacer desde hace mucho tiempo», en la zona entre el Eroski y los Bomberos, mediante unas rotondas: «Se nos comunicó en enero de 2018 un croquis de cómo iban a ser esas rotondas, a ver qué tenía que decir el Ayuntamiento al respecto y lo que vimos de inmediato es que no estaba considerando para nada ni el tránsito de peatones ni el de ciclistas». Dado que el Consistorio estaba redactando un plan de alternativa ciclista con una solución para ese paso bajo la autopista, aseguran que lo trasmitieron a Fomento en febrero «para que lo tuvieran en cuenta», garantizando una acera con ancho suficiente para los peatones y un carril bici que el Ayuntamiento pueda conectar en ambos extremos. «Parecer ser que lo van a tener en cuenta y solo hace falta que lo hagan», comentó Amor, quien reconoció que el Consistorio desconoce los plazos de ejecución.