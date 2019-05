Castro Urdiales aprueba su primer Presupuesto desde 2014 a sólo tres días de las elecciones Los cuatro concejales del PRC, a la izquierda, y los siete de CastroVerde, votaron a favor del documento económico. CastroVerde, con el apoyo del PRC, sacó adelante un documento en el que se han congelado inversiones por valor de 2,6 millones de euros por la condena de las basuras, que se recurrirá ABEL VERANO Castro Urdiales Viernes, 24 mayo 2019, 07:43

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde), con el apoyo del PRC (en la oposición), sacó adelante ayer su primer y único Presupuesto de una legislatura que acaba el próximo domingo, día de elecciones. Las críticas de populares y socialistas, desde la oposición, no evitaron que ecologistas y regionalistas, que han ido de la mano prácticamente desde que se rompió el pacto de gobierno entre CastroVerde y PSOE -a mitad de legislatura-, sumaran sus votos (como puede pasar tras los comicios del domingo) para sacar adelante un documento, que asciende a casi 35 millones, y que se ve afectado en el capítulo de inversiones como consecuencia de la condena por el servicio de limpieza viaria.

De los cuatro millones de euros previstos para inversiones hay que descontar 2,6 para afrontar la indemnización a la UTE Castro Urdiales, responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, independientemente de que el Ayuntamiento decida, como ya ha hecho según anunció el alcalde, recurrir el fallo del juez Acayro, titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander.

En un principio, esto suponía que quedaban congeladas ciertas inversiones como el nuevo camión autoescala de los bomberos (720.000 euros), la reapertura de la piscina del polideportivo de Sámano (300.000 euros); la peatonalización del Sagrado Corazón (300.000 euros), inversiones en Juntas vecinales (150.000 euros), aseos públicos (200.000 euros), la reparación del vial Mioño-Alto de la Cruz (150.000 euros), o el plan de asfaltado de viales (150.000 euros), entre otras.

Pero ayer, el concejal de Hacienda, Eduardo Amor, entregó momentos antes del Pleno a los portavoces de la oposición una enmienda que iban a defender poco después, en la que, con el visto bueno del interventor municipal, se liberaba la inversión destinada al nuevo camión autoescala, en detrimento de otras partidas menos prioritarias. Y es que si en algo coinciden todos los grupos de la Corporación castreña es en la necesidad imperiosa de adquirir este vehículo, y más teniendo en cuenta que hace unas semanas volvió a ser necesaria la asistencia de Bomberos de Laredo incluso de los de Bilbao para poder desalojar a una vecina con obesidad mórbida.

El dato 34,9 millones de euros es el importe al que asciende el Presupuesto que ayer aprobó el Pleno de Castro Urdiales.

En su primera intervención, el edil de Hacienda y Urbanismo defendió los beneficios que trae la aprobación del documento económica, a pesar de producirse tres días antes de que acabe la legislatura. «Vamos a poder sacar adelante la Oferta Pública de Empleo, teniendo en cuenta la necesidad de crear nuevos puestos para la Policía Local, y actualizar otras partidas».

De su lado, la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, aseguró que no era solo el primer Presupuesto que se aprobaba, «sino el primero en el que se trabajaba», al tiempo que calificó de «bochornosa» la comisión informativa previa al pleno de ayer.

«Ellos se enmiendan a si mismo. Nos alegramos de que se salve la autoescala, pero vamos a decir 'no' a este presupuesto porque no nos ha gustado el proceso, las formas y el momento no corresponde. Este es el resumen de la legislatura: venir tres días antes de que acabe a aprobar el Presupuesto, que se podía haber hecho mucho antes, pero no habéis querido».

Desde el PRC, la portavoz Emi Aguirre reconoció que la sentencia de las basuras, que condena al Ayuntamiento a pagar 2,6 millones de euros por la actualización de precios desde 2011 a 2018, es un «varapalo» y dejó claro que «hay que pagar porque va generando intereses y esto lo pagamos todos los castreños». Por otro lado, coincidió con el equipo de gobierno en la «necesidad de aprobar el documento», «Da igual que sea tres días antes, con el Presupuesto se va a poder gestionar mejor. No es nuestro presupuesto, pero es mejor este que ninguno».

Frente a esta afirmación, la portavoz socialista, Susana Herrán, denunció la «cantidad de errores económicos y técnicos» del documento, al tiempo que enumeró la batería de alegaciones que su grupo ha presentado contra el presupuesto, de las cuales la mayoría han sido desestimadas. Herrán defendió que hay una serie de partidas que no están consignadas, pero, el interventor municipal aclaró que se debe a que, una vez aprobado el Presupuesto, esas partidas que están incluidas en el prorrogado de 2014, se incorporarán al nuevo documento. «Es un presupuesto erróneo, y una irresponsabilidad y un bochorno aprobarlo para cubrir el expediente».

Ante las críticas del PP, el edil de Hacienda aseguró que el retraso en la aprobación de un presupuesto en esta legislatura se debe, entre otras razones, a los cerca de diez millones de euros que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento en condenas como consecuencia de la gestión de los anteriores gobiernos «en los que estaba el PP».

Asimismo, Amor acusó a la portavoz del PSOE de «hostigar» al interventor. «No se puede fiscalizar ni corregir al interventor, para eso está él». «Hay problemas urbanísticos que provienen de la gestión del PSOE en el Ayuntamiento durante una década», apostilló.