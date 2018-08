Castro Urdiales busca director para su parque de bomberos Abel Verano El Ayuntamiento ha convocado la plaza a pesar de que ha iniciado los trámites para la disolución de este organismo autónomo ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 22 agosto 2018, 07:35

En plena polémica por las demandas laborales y materiales del Parque de Bomberos de Castro Urdiales, el Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las bases y convocatoria del proceso para la selección del director del Organismo Autónomo Local Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, un puesto que actualmente ocupa en funciones Jose Manuel Tena, cabo-bombero, desde el año 2012.

La convocatoria de esta plaza se produce a pesar de que el pasado mes de noviembre el Pleno aprobó inicialmente la disolución del Organismo Autónomo de los Bomberos de Castro para que todos sus efectivos se integren en la plantilla municipal del Ayuntamiento.

En el transcurso de la última sesión plenaria celebrada el pasado mes de julio, el Grupo Municipal Socialista, que gobernó durante dos años con CastroVerde, preguntó sobre los motivos que habían llevado al equipo de gobierno a convocar ahora la plaza de director del Parque de Bomberos de Castro.

El regidor castreño, Ángel Díaz Munío, respondió que «se saca porque puede hacerse sin tener que esperar a la aprobación del Presupuesto, a una negociación o a una oferta de empleo público», a lo que añadió que también que se sacaba la plaza «porque existe la posibilidad de contratar al que, en su momento, fue director y que se fue de excedencia en 2011, Ignacio García». Una explicación que llamó la atención a los miembros de la Corporación municipal. No obstante, desde Castro Verde aclararon que la persona que ya ocupó la plaza y pidió una excedencia ha comunicado por escrito al Ayuntamiento que se quiere reincorporar a dicha plaza, «pero eso no quiere decir que la plaza sea de él». El equipo de gobierno ya ha señalado en otras ocasiones que al sacar la plaza de director a concurso, ese puesto será ocupado por alguien con la titulación correspondiente, con lo que Tena pasaría a su puesto de cabo-bombero, ganando un efectivo más. Lo que no entiende el actual coordinador del parque castreño es que se saque esta plaza a concurso ahora, cuando ya se han iniciado los trámites de disolución del organismo y «no se convoquen las seis plazas que hay vacantes desde hace ya tres años». «Una vez que nos integremos en la plantilla municipal esa plaza de director desaparece, teniéndose que nombrar un oficial o sargento del departamento».

Características del puesto

En el anuncio de la convocatoria del puesto se señala que la dedicación/disponibilidad consistirá en una jornada laboral (lunes-domingo, 40 horas a la semana). Podrán acceder al puesto los funcionarios de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, (relacionados con el sector de prevención/extinción incendios) en la gestión pública/privada, art. 85 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

El puesto de trabajo tiene la retribución bruta total de 38.620,09 euros al año.