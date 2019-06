Un coro que canta a la historia de Castro El Coro Virgen del Carmen de la Casa del Mar ensaya las obras que cantarán en los conciertos de este verano. / Samira Hidalgo Las integrantes de la agrupación Virgen del Carmen de la Casa del Mar tratan de mantener vivo el espíritu de la tradición marinera SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Domingo, 23 junio 2019, 14:36

La Asociación Coro Virgen del Carmen de la Casa del Mar es mucho más que una agrupación musical. Compuesto por cerca de una treintena de mujeres, el coro tiene como principal objetivo mantener viva la relación de Castro Urdiales con el mar, apostando por conservar las tradiciones de la ciudad marinera en cada uno de los conciertos que ofrece a lo largo del año.

El coro, que se formó en el año 2000, comenzó siendo un grupo «pequeño», tal y como indica Espe Bernaola, una de las vocales. «La idea de crear un coro surgió tras salir de un concierto en el Colegio Barquín. Dijimos que podríamos hacer un coro, así que se formó, hablamos con Valentín López Barrera, que fue el primer director y después el coro se dividió. Después se fue sumando gente y diez años más tarde se creó la asociación», cuenta Bernaola sobre los inicios de esta agrupación que piensa en atraer a nuevas coralistas que vayan haciendo el relevo, ya que, como cuenta esta vocal, son 28 mujeres de entre 50 y más de 80 años.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Maribel Díaz, destaca que lleva 14 años en el coro, una participación que hace que pueda vivir la música. «Sin la música no podría vivir. Lo primero que hago cuando me levanto es poner música y venir a ensayar con el coro es desconectar de todo lo que tienes fuera», reconoce Díaz, quien ensaya dos días a la semana con el resto de sus compañeras. «A veces para preparar algún concierto se pueden ensayar más días, dependiendo de su tenemos disponible el local», puntualiza la vicepresidenta.

El coro femenino se creó en el año 2000 y en la actualidad cuenta con 28 integrantes

El colectivo ofrece conciertos, organiza excursiones y colabora con otras asociaciones

Y es que los ensayos son una parte fundamental de este coro, porque las mujeres que lo componen se unen y comparten, creando el mejor de los ambientes. «Somos una gran familia, un grupo en el que nos llevamos maravillosamente. Montamos fiestucas y lo pasamos muy bien. No se puede describir con palabras. Vivimos cada día y pensamos en disfrutar, sin pensar en tonterías, pensamos en vivir y nada más», asegura Díaz.

Esa buena convivencia se deja ver también en las excursiones que organiza la asociación. Precisamente, un grupo de 88 personas llegaba el pasado domingo, 2 de junio, de la última salida, tras visitar el Algarbe, Huelva o Sevilla, entre otros lugares. A estos viajes no acuden únicamente las mujeres del coro, si no que se suman sus maridos, familiares o amigos.

«La gente que va a las excursiones está encantada», concluye Díaz, algo que corrobora Maribel Vélez, presidenta del colectivo, quien añade a este respecto que se trata de salidas culturales. «Íbamos dos autobuses casi llenos, porque a última hora no pudieron venir otras siete personas», señala Vélez, quien recuerda que el día 2 de mayo el grupo fue a visitar las cuevas de El Soplao, participando un total de 57 personas. «Somos una asociación muy activa. Hacemos conciertos, excursiones y participamos en las actividades del pueblo. En cuanto nos llaman allí vamos», reconoce la presidenta, para después recordar que este coro se sube al escenario cada año en San Juan; en El Carmen, en agosto; con el Cantu Santa Ana en septiembre y celebrando una misa cántabra en la Aparecida. Más tarde llega San Andrés y colaboran con el Cantu Santa Ana en los desfiles marineros y después llega la Navidad con su tradicional concierto y las canciones de villancicos. Esta es solo una muestra de las interpretaciones de este coro, ya que también colaboran con otras asociaciones y acuden a los colegios por San Andrés con los cestos de caracoles, «para que no se pierdan las tradiciones de la mar».

Mantener las tradiciones

Varias de las integrantes del coro provienen de familia marinera, por eso la asociación tiene como razón de ser mantener las tradiciones castreñas ligadas a la vida de la mar. «Empezamos con Valentín, porque el coro se iba haciendo mayor y necesitaba gente. Mi madre estaba allí, por ella entré yo; otros entraron por amistades y otros familiares. Fuimos una cadena, unas trajimos a otras, éramos hijas de marineros, por eso intentamos no perder la tradición del pueblo, de la gente de la mar, las canciones y nuestra vida», explica Vélez, quien afirma que la historia de Castro se está perdiendo «muchísimo», asegurando que hay gente que ha vivido de la mar, que se ha ido jubilando y que «casi no participan en nada». «Eso me llama la atención, que no participen en la historia de la mar, que es algo nuestro, de los castreños», lamenta la presidenta.

El coro pretende sacar la tradición de la mar a la calle y mostrarla a castreños y visitantes porque, según cuenta Pilar Acebal, vocal de la asociación, la agrupación intenta que se mantenga viva la historia, porque «no se ve tanto como antes». «Antes cantaban los marineros en la calle y da pena que se pierda todo lo antiguo, por eso intentamos salir y lo hacemos. Donde nos llaman, allí vamos», explica esta vocal que asegura que el coro «es algo bueno» para ella. «Salgo de trabajar y vengo derecha a la Casa del Mar, estoy deseando llegar porque estoy encantada de la vida de formar parte de este coro», concluye esta nieta, hija, hermana y mujer de marinero.

Además de pasarlo bien en los conciertos, en las excursiones y en las demás actividades, las integrantes del Coro Virgen del Carmen de la Casa del Mar se toman «muy en serio» los ensayos, algo que bien sabe su nueva directora, María Jesús Ventura de Oteixa. «El grupo tiene mucha ilusión, estoy contenta con ellas. El director al que Ventura de Oteixa está haciendo el relevo, «ha moldeado bien la voz de estas mujeres», comenta la directora sobre algunos aspectos técnicos.

Como novedad, la agrupación cantará acompañada del piano, algo que antes no hacían. «Conmigo cambiarán porque tengo otro estilo y hago el acompañamiento con el piano, es la única diferencia», explica la nueva directora.

Por su parte, José María Quintana, fue director del coro durante casi un año, tras la labor de María José Ten, que estuvo al frente del coro ocho años. Quintana declara que cesa como director por motivos laborales, pero que seguirá formando parte del mismo como ayudante de la directora. Este director afirma que el cambio que ha experimentado el grupo en los últimos meses es «importante». «Hemos empezado a leer las notas; aprendido a vocalizar; hacer escalas; saber colocar la voz y no hacerse daño al cantar, si no a disfrutar e interpretar las obras, porque no son todas iguales y hemos ido avanzando», comenta el exdirector, haciendo hincapié en que va a continuar como ayudante de María Jesús, apoyando en la educación de la voz de las integrantes de este coro que evoluciona con el tiempo en cuanto a técnicas y estilo, pero que continúa conservando la misma esencia que en su creación hace casi dos décadas, una esencia que huele a salitre y que mantiene la historia de Castro en el presente.