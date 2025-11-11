Detenida una vecina en la terraza de un bar de Castro por tráfico de drogas

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido en la terraza de un establecimiento hostelero de Castro Urdiales a una vecina de esta localidad, de 29 ... años, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Durante su registro, los agentes del Cuerpo encontraron 9 envoltorios con diferentes cantidades de hachís, y otros 7 con marihuana, que, «por su forma de dosificación», se presume que estaban preparados para su venta al menudeo. También le encontraron billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, «que se sospecha sean fruto de ventas ya realizadas».

Según detalló el Instituto Armado en un comunicado, efectivos de la Guardia Civil la tarde del pasado domingo realizaron una inspección a un establecimiento hostelero de Castro Urdiales, donde se sospechaba que algunos clientes podrían consumir droga, o incluso, realizar ventas de las mismas.

Al llegar al lugar, tal y como apuntó la Benemérita, los agentes notaron en la terraza «un olor compatible con alguna sustancia estupefaciente» y localizaron a una persona que la estaba consumiendo, la cual fue denunciada por ello.

Fue entonces cuando en la misma terraza hallaron en el bolso de la mujer arrestada los 16 envoltorios con hachís y marihuana y una cartera con billetes de diferentes cantidades. Por todo lo anterior, fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, mientras que el dinero fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil del Puesto Principal de Castro Urdiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.