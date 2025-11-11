El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía de la droga incautada y el dinero intervenido a la mujer detenida. GC

Detenida una vecina en la terraza de un bar de Castro por tráfico de drogas

Durante su cacheo, la Guardia Civil encontró 16 envoltorios con diferentes cantidades de hachís y marihuana, así como «dinero de posibles ventas»

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido en la terraza de un establecimiento hostelero de Castro Urdiales a una vecina de esta localidad, de 29 ... años, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  5. 5

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  6. 6

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  7. 7

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    Herido tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  10. 10

    Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenida una vecina en la terraza de un bar de Castro por tráfico de drogas

Detenida una vecina en la terraza de un bar de Castro por tráfico de drogas