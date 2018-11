Dos detenidos, uno en Castro Urdiales, por estafar más de 40.000 euros a un anciano al comprar libros

Consejos de la Guardia Civil

Desde el Instituto Armado se alerta y recomienda, que aunque la venta de libros a domicilio es una actividad realizada de forma legal por muchas empresas del sector, hay comerciales que utilizan el engaño u otras formas de actuación fraudulentas, por lo que se tiene que tener cuidado a la hora de comprar colecciones de libros mediante este método.

De este modo, se recuerda que «si lo ofertado no le termina de convencer no firme, pida una segunda opinión a un familiar o amigo». Ante cualquier sospecha, no dude en llamar al teléfono 062 de la Guardia Civil cuanto antes, tratando de dar toda la información posible respecto al suceso.