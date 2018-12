La foca que apareció el miércoles en Castro Urdiales goza, en principio, de buen estado de salud Imagen de la foca que apareció en el puerto de Castro Urdiales. / Jesús Garay El animal permanece en el centro de recuperación de fauna silvestre de Cantabria, en Cabárceno, para ser liberado si sus condiciones lo permiten SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Viernes, 28 diciembre 2018, 13:27

Decenas de castreños se acercaban al muelle de San Guillén el pasado miércoles, 26 de diciembre, para observar a un cachorro de foca gris que apareció en la rampa sobre las 19.00 horas, un ejemplar de unos 80 centímetros de longitud y unos 25 kilos. Sobre las 22.15 horas, los auxiliares técnicos de Medio Natural se acercaron al lugar para trasladar al animal en un trasportín hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria (CRFS), en Cabárceno, donde, a falta de un examen veterinario, pudieron comprobar que se encontraba con «vitalidad».

El castreño Javier López, miembro de SEO BirdLife, explicó a este periódico que los técnicos auxiliares valoraron cuál era la mejor gestión y se llevaron a la foca porque se encontraba en un lugar muy frecuentado por la gente, «porque seguramente las dos horas que estuvo allí el animal estuvo siendo molestado por la cantidad de personas que iban allí a verla, acercándose a un metro de distancia y fotografiándola en algunos casos con flash, y también hubo quien se acercó con su perro, que aunque estuviera amarrado, la foca es un animal salvaje y no tiene por qué interpretar a un perro como algo que no supone un riesgo».

Quejas por el acoso de la gente a la foca

«Recibí cinco llamadas de gente que estaba un poco escandalizada por la situación, de la actitud de la gente, que quería hacerse la foto y verla muy de cerca, justo lo último que se debe hacer», aseguró López, recomendando, en una situación así, llamar en primer lugar al 112, que «es el número comodín», para que ellos deriven el problema a la autoridad competente.

Este miembro de SEOBirdLife indicó que la autoridad competente es la Dirección General de Medio Natural, que tiene una sección de Especies Amenazadas y Fauna Silvestre y, por otra parte, está el Seprona, para temas de delitos u otras actuaciones. Sin embargo, López destacó que, ante hechos de estas características, «también hay una cierta competencia municipal de la Policía Local o la Guardia Civil de Castro para que se ponga orden ante esa afluencia de gente, debido a esa novedad que supone la llegada de una foca».

«Ahí es donde las dos policías a nivel local lo podían haber hecho mejor. Avisamos y me consta que pasaron por allí, pero dijeron que no tenían medios y que no valoraban que eso fuera un problema para el animal. Entiendo que es su obligación atender esa situación, que es anómala, que desencadena la curiosidad de decenas de personas y se puede incurrir en un riesgo, que al fin y al cabo están bajando por una rampa de noche para ver a un animal silvestre, que puedes resbalar o molestarle y es algo que hay que gestionar», añade López.

El procedimiento indica que cuando el animal está en una zona urbana o en un momento en que se le puede molestar o suponer un riesgo para los demás, «lo ideal es trasladarla y hacer un diagnóstico veterinario preciso», explica. Este reconocimiento se puede hacer en un centro veterinario como es el CRFS, lugar en el que, al menos hasta ayer, se encontraba la foca. Ya allí, con medios, y personal experto, «se le somete a un chequeo, se diagnostica y, después se libera», aseguró López, indicando que el punto de liberación es algo «intrascendente», ya que se trata de animales que «están en dispersión».

«La veterinaria me dijo ayer que se la veía con vitalidad, que no era un animal que estuviera en precariedad alarmante, pero que todavía la tenían que hacer los exámenes pertinentes», declaró el miembro de SEO BirdLife.

Focas en el Cantábrico

Esta foca gris procede del Atlántico Norte, tal vez de Bretaña o de alguna isla del Reino Unido. «Ahora se dispersan y hacen invernada a lugares más benignos en cuanto al clima, por ello vienen al Cantábrico a pasar el invierno», explicó este miembro de SEO, añadiendo que «son animales muy marinos» y que «generalmente» no recalan en puertos o playas, salvo que tengan una necesidad de descanso o un problema de desnutrición, lesión, herida o enfermedad.

López comentó que no es algo frecuente, pero que todos los años llegan focas al Cantábrico, recordando el caso de dos ejemplares que aparecieron en Castro, de los cuales uno «salió adelante», pero el otro estaba «muy fastidiado, muriendo días después». «Yo sé de una que la tuvieron en el centro de Cabárceno durante casi tres meses por desnutrición, hasta que cogió el peso, lo duplicó y la pudieron liberar con garantías. Los animales son cachorros, el análogo de un cachorro destetado que se independiza del cuidado de su madre y se busca la vida, y en esa búsqueda, algunas veces incurren en riesgos o nos son tan hábiles y pasan hambre y al final pierden la salud».

Por último, López quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía sobre la precaución ante la presencia de fauna silvestre, llamando en primer lugar al 112 y disfrutar viendo a los animales de lejos, dejando actuar a las autoridades. «Hubo quien con buena voluntad bajó con un caldero a por agua para echársela por encima como si fuera un cetáceo, que no tiene nada que ver, es un mamífero que no necesita agua para mantener húmeda la piel. Le echas un par de calderos de agua y lo que puedes hacer es alterarle más o hacerle que se mueva», explicó López, señalando además que estaba bajando la marea y la lámina de agua cada vez estaba más lejos de donde estaba la foca descansando, de manera que, si decidía marcharse porque estaba siendo molestada, se hubiese tenido que arrastrar por la rampa un montón de metros, «empeorando una lesión o una erosión cutánea si la tuviese».