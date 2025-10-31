Fomento multiplicará las rutas directas de Castro al hospital de Laredo y Valdecilla El Gobierno de Cantabria anuncia un incremento del transporte público por carretera tras la protesta de la Plataforma de Pensionistas por la escasez de itinerarios para los pacientes

La Consejería de Fomento no ha perdido el tiempo y este jueves se apresuró a contestar a los miembros de la Plataforma de Pensionistas de Castro que este martes pasado ponían el foco mediático en la escasez de frecuencias de transporte público entre la ciudad y los hospitales de Laredo y Valdecilla. Si ese día los afectados se hacían escuchar al irrumpir en el pleno municipal de Castro con una cacerolada que escenificaba el punto álgido de su «hartazgo» por un problema que lleva años perpetuándose, el consejero de Fomento Roberto Media anunció este jueves que la Consejería «multiplicará» los itinerarios entre el municipio castreño y los dos complejos sanitarios de referencia. Los cambios, a mejor, en el horario han sido recogidos en lo que han denominado 'Mapa Concesional de Transporte Regional por Carretera', que ya está elaborado y que saldrá a información pública «en noviembre» durante un periodo de 30 días para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones. Sobre los tiempos, el consejero adelantó que para 2026, «lo tendremos resuelto».

La aplicación de los nuevos horarios que Fomento proyecta implantar dará un giro a la situación del transporte público entre la ciudad castreña y los citados centros sanitarios. Hablando claro, la Consejería plantea duplicar el número de itinerarios directos entre Castro y el hospital de Laredo, de manera que de las cuatro rutas diarias actuales se pasará a ocho. Y lo mismo con las rutas indirectas, es decir, aquellas que salen de Castro y tienen como destino la estación de autobuses de Laredo –una vez allí, los viajeros han de buscarse un medio de transporte alternativo para recorrer los casi tres kilómetros de distancia que separan el centro de la villa del hospital–. En este último caso, se pasará de las doce frecuencias actuales a las 23 previstas.

En el caso de Valdecilla, a día de hoy, los pacientes que quieran desplazarse al complejo santanderino cuentan con 13 frecuencias, de las cuales tan solo cinco serían directas. Si eligieran uno de los ocho trayectos alternativos, tendrían que apearse en la terminal de autobuses de Santander y, de ahí, a Valdecilla.

Pues bien, el incremento de viajes hacia este hospital es hercúleo, porque la previsión es crear 15 itinerarios directos para enlazar con Castro Urdiales. Pasar de cinco a quince significa triplicar el número de viajes. Y no solo eso, el titular de Fomento anuncia una reducción del tiempo de trayecto de hasta 30 minutos. «Pasamos de tardar hasta una hora y cuarenta minutos a una hora y diez».

«Una mejora sustancial», resumió el propio Media, que aprovechó la ocasión para manifestar su asombro porque «estas asociaciones –dijo refiriéndose a la plataforma de pensionistas de Castro– solo protestan cuando llega alguien a solucionar sus problemas, pero hasta ahora han estado callados, a pesar de que somos los únicos que hemos movido un dedo para poner medidas».

En esta ocasión y dadas las circunstancias, parece que la queja vecinal ha sacudido la política regional. Al menos así lo expresó ayer Marián Guzmán, representante de la Plataforma de Pensionistas de Castro que el martes hizo que su propuesta trascendiera más allá de las paredes del salón de plenos municipal: «Llevamos varios años peleando para que este servicio se mejore, porque los vecinos de Castro tienen que emplear el día entero para acudir a una cita médica en Laredo, dada la escasa frecuencia de itinerarios», alegaba.

«Hemos trasladado el problema a la presidenta del Gobierno María José Sáenz de Buruaga, al Defensor del Pueblo, al Ayuntamiento de Castro Urdiales y nadie nos ha hecho caso hasta ahora, así que nos plantamos en la puerta del Consistorio a hacer ruido».

Ella y sus compañeros esperaban que «las autoridades se asomasen al balcón del Consistorio –ese día se estaba celebrando un pleno– y nos dijeran algo, pero no fue así, solamente la alcaldesa salió a explicarnos que no es competencia municipal, y eso ya lo sabíamos». Los afectados reclaman que se aumenten los itinerarios dando facilidades a los vecinos, «para que no tengan que gastar un día entero en acudir a una consulta médica».

La denuncia de los pensionistas se basa en que muchos de los pacientes que necesitan trasladarse en transporte público a los hospitales mencionados «son personas mayores que no tienen quién les lleve y que acarrean además dificultades de movilidad». Personas a las que les cuesta, por ejemplo, hacer el mencionado transbordo en Santander antes de llegar a Valdecilla.

La última protesta llegó, incluso, hasta el Parlamento de Cantabria y algunos políticos no han desaprovechado la ocasión de pronunciarse al respecto.

De hecho, el diputado no adscrito Cristóbal Palacio registró en la institución una serie de preguntas para exigir al Gobierno regional «soluciones inmediatas» ante lo que considera «la insuficiencia» de conexiones de transporte público entre Castro Urdiales, su hospital de referencia en Laredo y el de Valdecilla, en Santander.

«Queríamos que la corporación de Castro entendiera que nos debe escuchar» En el último pleno de Castro Urdiales este martes tan solo se abordaron cinco de los ocho puntos previstos en el orden del día. No dio tiempo a más antes de que los miembros de una organización de pensionistas irrumpieran en el edificio consistorial para hacer sonar su protesta por el transporte de Castro. La alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), a la que seguramente no le pilló de sorpresa porque ya era conocedora de la concentración anunciada por el colectivo el día anterior al pleno, decidió salir a hablar con los vecinos y, después, suspender la sesión. «Nos dijo –relata Marián Guzmán– que no era su competencia, que era cosa de Transportes. Y eso ya lo sabemos, porque no somos tontos, pero tenemos ejemplos de municipios vascos con el mismo problema donde desde el Ayuntamiento de turno ponen a disposición de los vecinos autobuses lanzadera para solucionar el problema». Con la sonora protesta del martes, «queríamos que los políticos de la Corporación entendieran que el Ayuntamiento tiene el deber de escuchar, apoyar e intentar dar una respuesta a lo que pide la gente, por eso no nos vamos a callar». Si todo sale según lo prometido por Fomento, los vecinos de Castro Urdiales tendrán un transporte «digno».